Spitzenspiel Oberliga A: Wacker Wien siegt über Besiktas Adler Wien

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 16:29

Das wahrscheinlich mit interessanteste Spiel aktuell in der Oberliga A fand am vergangenen Samstag am Ostbahn 11 - Platz stand, sogar mit fast 200 Zuschauern. Aktuell setzen sich vier Mannschaften vom Rest ab. Darunter auch der SC Wacker Wien und Besiktas Wiener Adler. Vor dem Spiel trennten beide Teams nur zwei Punkte. Hier ging es nicht nur um den Sieg, sondern auch um den dritten Tabellenplatz. Geleitet wurde die Partie vom Regionalliga-Schiedsrichter Wolfgang Pilar.

Wacker Wien belohnt sich nach 80 Minuten

Schon vor Anpfiff eine sehr angeheizte Stimmung am Feld und daneben. Wacker Wien riskierte sehr viel, in dem sie intern etwas umstellten und zwei jungen Spielern eine Chance gegeben. Schon in der ersten Halbzeit hätte Wacker Wien das Spiel vorentscheiden müssen. Mehrere Stangenschüssen und andere Möglichkeiten ließ man in so einem Sppiel einfach liegen. Besiktas stand unter Dauerdruck und konnte sich auch nicht über Konter befreien, ein klassiches Spiel auf ein Tor.

Bis zum Schluss mussten die Heimfans auf die Erlösung warten. Ozcan Ferhat versenkt den Ball per Kopf nach einer Ecke in Minute 82. Anschließend war man bereit sofort den Deckel draufzumachen. Nach nur zwei Minuten erhöhte man erneut. Diesmal Wassiou Tabekassim. Damit war die ganze Mannschaft sehr erleichert. Spannung bis zum Schluss, genau wie man sich so ein Spiel erwartet und Wacker Wien geht als Sieger vom Platz.

Damit hat Besiktas immer noch 18 Zähler auf dem Konto und steht aber jetzt auf Rang vier. Mit beeindruckenden 26 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Oberliga A, allerdings fand SC Wacker Wien diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Wacker Wien tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, bei ASK Ober St.Veit an. Einen Tag später empfängt Besiktas Wiener Adler Union Triester S.C.

Stimme zum Spiel

Ender Derebasi (Obmann SC Wacker Wien)

"Für uns war das hier alles oder nichts eigentlich, nach der überraschenden Niederlage gegen Ankerbrot. Die ganze Mannschaft hat sich während der Trainingswoche auf dieses Spiel eingeschworen, keiner wollte hier verlieren. Für uns war das natürlich auch kein normaler Gegner, weil es hier auch Spannungen Abseits vom Platz gibt. Bis zum Ende der Hinrunde werden wir keine Punkte mehr abgeben!"

Oberliga A: SC Wacker Wien – Besiktas Wiener Adler, 2:0 (0:0)

84 Wassiou Tabekassim 2:0

82 Ozcan Ferhat 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.