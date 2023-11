ASK Ober St.Veit schlägt Wiener Akademik dank starker zweiter Halbzeit

Details Samstag, 25. November 2023 19:19

Wiener Akademik blieb gegen Ober St.Veit chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Gäste so richtig auf und gewannen deutlich.

Späte Führung

Die erste Halbzeit beginnt zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Das Publikum sieht ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. Nach rund einer Viertelstunde übernehmen die Gäste dann aber das Kommando. Zwei Halbchancen werden vergeben, dann ist es aber so weit. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte ASK Ober St.Veit das 1:0 (43.) - nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen trifft Philipp Dörler. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang erhöht Ober St. Veit den Druck und es sollte nicht lange dauern, ehe es 2:0 steht. In der 60. Minute brachte Ober St.Veit das Netz zum Zappeln - Patrick Eberle trifft vom Elferpunkt. In der 69. Spielminute setzte sich Ober St.Veit erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. In der 78. Minute legte Matthias Heinzle zum 4:0 zugunsten von ASK Ober St.Veit nach. Ein starker Auftritt ermöglichte Ober St.Veit am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wiener Akademik.

Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist Wiener Akademik eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht das Heimteam im Mittelfeld der Tabelle. Die Lage von Wiener Akademik bleibt angespannt. Gegen ASK Ober St.Veit musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei Ober St.Veit präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat ASK Ober St.Veit momentan auf dem Konto. Ober St.Veit befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog ASK Ober St.Veit an Wiener Akademik vorbei auf Platz sechs. Wiener Akademik fiel auf die achte Tabellenposition.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Wiener Akademik dann im nächsten Spiel SC Wacker Wien, während Ober St.Veit am gleichen Tag bei Rennweger SV antritt.

Stimme zum Spiel:

Erich Stöfer (Trainer ASK Ober St. Veit): "Mit so einem Sieg muss man natürlich zufrieden sein. Ich denke, dass wir mit dem Bedingungen am Ende einfach besser zurecht gekommen sind. Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient ist."

Aufstellungen:

Wiener Akademik: Lukas Obernosterer, Fabian Schieder, Samet Gümüs, Muharrem Köse, Halilibraim Haliibryam, Aleksandar Miladinovic (K), Dejan Ninic, Joel Schönauer, El Emin Bozan, Jonas Ognar, Mohamed Ali



Ersatzspieler: Yousef Sheikho, Ronald Ogbeide, Berkant Ak, Muhammet Sezgin, Michal Zebrowski



Trainer: Dragan Marmat

Ober St.Veit: Emanuel Hafner, Philipp Dörler, Tobias Lenzi, Patrick Eberle, Tobias Pointner, Erik Gugganig, Tobias Giesinger, Hakan Sahingöz, Matthias Heinzle, Fabian Hasberger (K), Matthias Jaksits



Ersatzspieler: Erich Stöfer, Florian Suko, Philipp Mayr



Trainer: Erich Stöfer

Oberliga A: Wiener Akademik – ASK Ober St.Veit, 0:4 (0:1)

78 Matthias Heinzle 0:4

69 Philipp Dörler 0:3

60 Patrick Eberle 0:2

43 Philipp Dörler 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.