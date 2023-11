Mega-Finish mit 4 Toren in 18 Minuten bringt Besiktas Wien drei Punkte gegen den Rennweger SV

Details Samstag, 25. November 2023 22:46

Rennweger SV blieb gegen Besiktas Wiener Adler chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Besiktas Wien ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Rennweger SV einen klaren Erfolg. Auch wenn alle vier Treffer im in den letzten 20 Spielminuten fielen.

Offene Partie, doch Besiktas mit Torszenen

Die Begegnung begann mit einer leichten Verspätung, als der Anstoß von den Gastgebern, dem Rennweger SV, ausgeführt wurde. In den ersten Minuten zeigte sich ein offenes Spiel auf dem tiefen Boden, der beiden Teams Schwierigkeiten bereitete. Die Reservepartie endete bereits mit einem klaren 5:0-Sieg für Besiktas Wiener Adler. Die erste Hälfte verlief torlos, und es ging ohne Nachspielzeit in die Pause. Auch wenn Besiktas schon im ersten Durchgang Chancen vorfinden und das bessere Team sind. Schon in der vierten Minute nimmt Rocco Favale nach einer Flanke von links von Kovacs den Ball am kurzen Eck direkt, doch er geht knapp drüber. Kurz vor der Pause kann Rennweg-Goalie Lazarevic einen Schuss von Favale zur Ecke klären.

Gäste drehen auf

In der 52. Minute überspielte Delahmet von Besiktas Wiener Adler einen Verteidiger und den Torwart, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel, als ein weiterer Verteidiger klären konnte. Die entscheidenden Momente begannen 71. Minute. Armin Delahmet erzielte das erste Tor für Besiktas Wiener Adler und brachte die Gäste in Führung - nach einer Ecke von Mesüt Ünal drückt Delahmet den Ball am langen Eck über die Linie. Nur kurze Zeit später, in der 73. Minute, konnte Delahmet nach einer Ecke von Mesüt Ünal den Ball am langen Eck über die Linie drücken, und es stand 0:2. Yuri Haider erhöhte in der 80. Minute mit einem Kopfball nach einem weiten Freistoß von Keywan Karimi auf 0:3. Mesut Ünal sorgte in der 86. Minute mit einem Schuss aus 25 Metern ins rechte Eck für das vierte und letzte Tor des Spiels.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Rennweger SV den siebten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Lage von Rennw. SV bleibt angespannt. Gegen Besiktas Wiener Adler musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Besiktas Wien schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 30 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Mit nur 13 Gegentoren stellt Besiktas die sicherste Abwehr der Liga. Zehn Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Besiktas Wiener Adler. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Besiktas Wien die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Rennweger SV dann im nächsten Spiel ASK Ober St.Veit, während Besiktas am gleichen Tag bei FC Union 12 antritt.

Aufstellungen:

Rennweger SV: Aleksandar Trisic - Milos Todorovic, Ali Celik, Stefan Petkovic (K), Rocco Favale, Constantin Kumaus, Nico Hofbauer - Artion Polozhani, Ivan Katic, Maximilian Daxinger - Bernd Kovacs



Ersatzspieler: Alexander Kan, Nnamdi Sieber, Mohammad Alkadri, Ridwan Hussein, Creflo Luvamu



Trainer: Bernd Kovacs

Besiktas Wiener Adler: Stefan Lazarevic, Eren Erkul, Ibrahim Kaya, Keywan Karimi, Yuri Haider, Berkay Yücekuk, Armin Delahmet, Mahmut Ünal, Firat Celik, Mesut Ünal, Amin Mohamed (K)



Ersatzspieler: Abill Platzer, Abdul Haseeb Adalatyar, Kerem Ucar, Eyüp Güner, Hamit Pehlivan



Trainer: Turgay Kara

Oberliga A: Rennweger SV – Besiktas Wiener Adler, 0:4 (0:0)

88 Eigentor durch Constantin Kumaus 0:4

85 Mesut Uenal 0:3

80 Yuri Haider 0:2

70 Armin Delahmet 0:1

