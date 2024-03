Auftakt nach Maß - FC Inzersdorf schießt Tabellenschlusslicht Triester SC ab

Details Freitag, 15. März 2024 23:28

Zu Beginn der Rückrunde war das Tabellenschlusslicht der Triester SC zu Gast beim Aufstiegskanditaten FC Inzersdorf. Nachdem die Mannschaft vom Triester SC in der Hinrunde ein Remis erzwingen konnten, wollten sich die Inzersdorfer revangieren und wichtige drei Punkte gegen den Letzten aus der Tabelle einfahren. Für den Triester SC wäre ein Punktgewinn sehr schwierig, jedoch ist nach einer langen Winterpause einiges möglich. Für Inzersdorf sind die drei Punkte Pflicht, um den Anschluss an Spitzenreiter Cro-Vienna nicht zu verlieren. Bei einem Sieg wären die Inzersdorfer über Nacht zumindest gleichauf.

Erstes Spiel immer unberechenbar

"Im ersten Spiel nach der Rückrunde ist es immer schwer zu sagen, ob man sicher gewinnt, auch wenn es gegen den letzten Platz ist", erklärte Trainer Thomas Haretter. "Nachdem wir 3:0 bereits in Führung waren, hat Triest natürlich ein wenig die Köpfe hängen gelassen, aber der Anschlusstreffer hat ihnen dann nochmals gut getan und sie haben das Spiel ein paar Minuten dominiert! Wenn es da blöd kommt kann auch ganz schnell das 3:2 fallen und dann sieht die ganze Partie anders aus", betonte Trainer Haretter. "Durch das wichtige 4:1 vor der Pause war dann aber wieder Schicht im Schacht und daraufhin konnten wir in Halbzeit zwei den 6:1 Endstand fixieren. Vor allem in dieser Liga darf man keinen Gegner unterschätzen, sonst wird man ganz leicht überrascht", fügte Haretter hinzu. "Wir sind jetzt zwar gleichauf mit Cro Vienna, aber trotzdem sind wir definitiv nicht die Aufstiegsfavoriten. Wir werden natürlich versuchen Woche für Woche konstant weiterzuspielen und dann schauen wir was am Ende dabei rauskommt", berichtete Trainer Haretter. "Nächste Woche gegen Kalksburg erwartet und auch ein schwieriger Gegner, allerdings wollen wir auch hier erfolgreich sein.

Dominanz über das ganze Spiel hinweg

Von Anfang an war es eine einseitige Partie, welche dem Anschein nach früh entschieden war, als die Mannschaft aus Inzersdorf innerhalb von den ersten 25 Spielminuten auf 3:0 stellte. Der Triester SC wirkte etwas geschockt und warf fast schon das Handtuch, ehe Clemens Hollenstein in Minute 34. auf 1:3 verkürzte. Daraufhin war der Triester SC die bessere Mannschaft und kam zu weiteren Chancen, welche jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor der Pause setzte Dejan Bogdanic jedoch dem ganzen ein Ende und erhöhte auf 4:1. In Halbzeit zwei gingen beide Mannschaft etwas vom Gas und Adama Saidy konnte in Minute 54 auf 5:1 erhöhen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Darko Bogdanic der den 6:1 Endstand fixierte. Nächste Woche wartet auf den Tabellenzweiten die motivierte Mannschaft aus Kalksburg und der Triester SC hofft auf Punktgewinn gegen die Mannschaft von Wiener Akademik.

Inzersdorf: Martin Mijic, Dominik Zimmert, Dennis Weisl, Darko Bogdanic, Selim Koc, Sascha Flasch, Thomas Csobadi, Dejan Bogdanic (K), Matthias Weber, Yahya Sahin, Sahid Omar Osman



Ersatzspieler: Tobias Lontzen, Festus Obemeata-Gimoh, Emre Cakmak, Anton Kurevija, Stefan Bogojevic, Adama Saidy



Trainer: Thomas Haretter

Triester: Stefan Piskor, Serhat Cuhadar, Paul Hagen, Chris Johannes Ahlfeld, Lukas Thurnher, Noel Sohm, Alexander Böhler (K), Daniel Hondt, Markus Klein, Fabian Wlcek, Clemens Hollenstein



Ersatzspieler: Paul Hämmerle, Mehdi Jafari, Mendrit Hoti, Erjon Kukaj, Roman Poindl



Trainer: Christian Klein

