Wacker Wien braust über Rennweger SV hinweg

"Ich habe den Jungs vor dem Match gesagt, dass sie sich benebeln lassen, sondern weiter konzentriert an die Sachen herangehen sollen". Dass Ender Derebasi, Obmann des SC Wacker Wien für seine knackigen Sprüche bekannt ist, ist nichts neues. Seiner Mannschaft hat er vor dem Duell gegen den Rennweger SV aber wohl die richtigen Worte gesagt. Im Samstagabendspiel der Oberliga A blieb Wacker Wien mit einem 4:0-Heimerfolg siegreich und bleibt am Spitzenduo Cro- Vienna und FC Inzersdorf dran.

Traumtor zum Start

SC Wacker Wien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Yunus Avci traf in der dritten Minute aus knapp 30 Metern zur frühen Führung - Prädikat "Weltklasse". Auch in weiterer Folge waren es nur die Gastgeber, die das Spiel machten und da auch für Höhepunkte sorgten. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Emre Canli verantwortlich, der nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Gäste überlegt einschob (35.). Kurz vor der Pause knallte Avci einen Freistoß an die Unterkante der Latte, von wo er aber nicht ins Tor sprang. Mit der Führung für Wacker Wien ging es in die Halbzeitpause.

Machtdemonstration

Mit dem 3:0 durch Alberto Zele, der per Freistoß traf, war die Partie dann endgültig erledigt (53.). Yunus Avci durfte dann auch noch einmal jubeln, setzte sich gut durch und schloss zum 4:0 ab (64.). Der Rest der Partie brachte keine Tore mehr, es war ein Schaulaufen der Gastgeber.

Ender Derebasi: "Die Wölfe haben wieder zugeschlagen und ihre Beute erlegt. Leider ist jetzt Osterpause aber wir werden auch danach jedes Spiel gewinnen und heuer Meister werden. Das verspreche ich."

Nächster Prüfstein für SC Wacker Wien ist FC Union 12 (06.04.2024, 14:00 Uhr). Rennw. SV misst sich am selben Tag mit Union Triester S.C. (15:00 Uhr).

Oberliga A: SC Wacker Wien – Rennweger SV, 4:0 (2:0)

66 Yunus Avci 4:0

53 Alberto Zele 3:0

35 Emre Canli 2:0

3 Yunus Avci 1:0

