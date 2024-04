Rennweger SV gibt gegen Triester S.C. 2:0-Führung aus der Hand

Details Montag, 08. April 2024 12:02

Im Spiel von Rennw. SV gegen Triester S.C. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Triester erwies sich gegen Rennweger SV als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Munterer Start

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Weder der Rennweger SV noch der Triester S.C. verstecken sich. Bitter aus Sicht der Heimischen: Goalie Alexander Kan muss verletzt ausgetauscht werden, für ihn kommt Torwart-Trainer Daniel Pricken. Für das erste Tor sorgte Nico Hofbauer. In der 30. Minute traf der Spieler von Rennweg ins Schwarze. Szymon Handzel machte in der 33. Minute das 2:0 der Gastgeber perfekt. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Clemens Hollenstein per Freistoß mit dem 1:2 für Union Triester S.C. zur Stelle (45.). Kurz darauf sollte aber gleich auch noch das 2:2 fallen - wieder ist Hollenstein zur Stelle. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Schlag auf Schlag

Das Spiel wird angepfiffen und wenige Augenblicke später zappelt das Leder wieder im Tor. Bernd Kovacs sorgte mit einem tollen Freistoß für die Führung der Gasgeber - zum zweiten Mal an diesem Tag. Der Jubel war noch nicht abgeklungen, stand es aber schon wieder 3:3. Daniel Hondt sorgte für den Ausgleich (48.). Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen Rennw. SV und Union Triester S.C. pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Rennweger SV bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Rennw. SV verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Rennweger SV auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Triester S.C. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur sieben Zählern auf der Habenseite ziert der Gast das Tabellenende der Oberliga A. In der Verteidigung von Triester stimmt es ganz und gar nicht: 52 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Einen Sieg, vier Remis und elf Niederlagen hat Union Triester S.C. derzeit auf dem Konto. Triester S.C. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Rennw. SV ist FC Inzersdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Triester misst sich am selben Tag mit FC Union 12 (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Oliver Sturm (Obmann Rennweger SV): "Wir sind mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden. Vor allem weil wir 2:0 geführt haben. Das darf dir nicht passieren. Das Spiel hat aber schon mit Pech gestartet, nachdem unser Goalie verletzt raus musste. Das muss nächste Woche wieder besser ausschauen."

Aufstellungen:

Rennweger SV: Alexander Kan - Milos Todorovic (K), Nico Hofbauer - Jovan Andelovic, Mustafa Cetinyürek, Patrick Dettl, Marco Aichelburg, Jan Sukup, Ivan Katic - Bernd Kovacs, Szymon Handzel



Ersatzspieler: Daniel Pricken, Artion Polozhani, Ali Celik, Rocco Favale, Manuel Jankov, Maximilian Daxinger



Trainer: Bernd Kovacs

Triester: Paul Hämmerle, Moritz Bösch, Lukas Thurnher, Elias Jonach, Alexander Böhler (K), Matteo Vieira Pio, Manuel Töplitz, Daniel Hondt, Markus Klein, Fabian Wlcek, Clemens Hollenstein



Ersatzspieler: Raimund Donev, Serhat Cuhadar, Mehdi Jafari, Erjon Kukaj, Mendrit Hoti



Trainer: Christian Klein

Oberliga A: Rennweger SV – Union Triester S.C, 3:3 (2:2)

48 Daniel Hondt 3:3

48 Bernd Kovacs 3:2

46 Clemens Hollenstein 2:2

45 Clemens Hollenstein 2:1

33 Szymon Handzel 2:0

30 Nico Hofbauer 1:0

