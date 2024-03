KSV Ankerbrot heizt dem FC Bahnhof Favoriten ordentlich ein

Details Samstag, 23. März 2024 12:35

In der 15. Runde der Oberliga A war die Mannschaft von Bahnhof Favoriten zu Gast beim KSV Ankerbrot. Nachdem die Mannschaft von Bahnhof Favoriten das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte, wollen die Männer von Ankerbrot sich revangieren und zumindest einen Punkt zuhause mitnehmen. Für die Mannschaft von Bahnhof Favoriten ist es ein wichtiges Spiel um den Anschluss an die obereren Tabellenplätze nicht zu verlieren und weitere wichtige drei Punkte einfahren zu können. Für Ankerbrot wäre ein Sieg wichtig, um vor allem nicht zu nah an die Abstiegszone zu geraten und um sich im sicheren Tabellenmittelfeld zu platzieren!

Lassen das Ziel nicht aus den Augen

"Wir haben heute verdient verloren und haben über die 90 Minuten nicht wirklich in die Partie gefunden", erklärte Ehrenpräsident Alfred Werner. "Die Gegner haben uns in dieser Partie überrascht und wir waren nicht auf so einen starken Angriff vorbereitet. Alle Spieler von Ankerbrot haben alles gegeben und warfen sich in jeden Ball", fügte Werner hinzu. "Trotz der Niederlage wollen wir nicht den Fokus auf unser Ziel die Top 3 verlieren und werden jede Partie weiterhin Gas geben. Ich denke, dass alle Gegner die gegen Ankerbrot noch spielen müssen, aufpassen müssen und vor allem dass sie sich ordentlich vorbereiten müssen", betonte Ehrenpräsident Werner. "In zwei Wochen gegen die Wiener Adler wollen wir uns speziell vorbereiten, weil auch diese Mannschaft ein sehr schwieriger und unangenehmer Gegner sein kann. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir zuhause drei Punkte einfahren können", fügte Werner hinzu.

Starker Angriff braucht keine Verteidigung

Die Hausherren starteten stark und kämpferisch in die Partie! Von Anfang an gaben sie den Ton an und bestimmten die Partie. Durch schnelle Angriffe wurden die Verteidiger der Gäste schwindelig gespielt und so konnte Vigan Veliu in Minute 21 das 1:0 erzielen. In Halbzeit eins waren die Hausherren weiterhin am Drücker konnten aber keinen zweiten Treffer erzielen. Kurz nach der Pause war es aber soweit. In der 47. Spielminute schnürte Vigan Veliu seinen Doppelpack. Kurz darauf erzielte Vigan Velio einen lupenreinen Hatrick und entschied die Partie. Nachdem sich die Partie beruhigte erzielte Berat Aksoy das 4:0 und sicherte den Hausherren die drei Punkte. Die Mannschaft von Bahnhof Favoriten waren natürlich bedient und fuhren mit etwas Frust zurück in die Heimat. In zwei Wochen wartet mit den Besiktas Wiener Adlern die nächste Herausforderung und die Mannschaft von Ankerbrot reist zu Srbija Wien.

Ankerbrot: Onur Öztürk, Fation Goro, Niko Dokic, Kevin Deda, Kevin Muckenhuber, Kushtrim Salijaj (K), Abdull Monem Alkhaled, Enes Taskiran, Mirac Celebi, Vigan Veliu, Alberin Kokollari



Ersatzspieler: Roland Thaqi, Arian Rastelica, Edmond Bytyqi, Ardian Kokollari, Berat Aksoy



Trainer: Bojku Lulzim

FC Bhf. Favoriten: Patrick Pernitsch, Gökhan Duman, Stefan Rupprechter, Bernhard Seyser, Bane Bondokic, Alexander Ertl, Marcel Rader (K), Moritz Neumahr, Nnamdi Sieber, Mateusz Wojcik, Zafer Yildirim



Ersatzspieler: Philip Kolmus, Johannes Frühstück, Ali Farho, Justin Puza, Sejid Causevic, Philipp Rösner



Trainer: Kurt Seifert

