Überragender Sieg: Rennweger SV demontiert Bhf Favoriten mit 7:1

Details Sonntag, 26. Mai 2024 17:54

Ein Fußballfest für die Gäste und ein Albtraum für die Heimmannschaft – so lässt sich das Aufeinandertreffen zwischen Bhf Favoriten und Rennweger SV am Samstagnachmittag zusammenfassen. In einer Partie, die von Anfang bis Ende von den Gästen dominiert wurde, zeigte Rennweger eine beeindruckende Leistung, während Bhf Favoriten kaum ins Spiel fand. Der klare Endstand von 1:7 unterstreicht die Überlegenheit der Gäste, die von der ersten bis zur letzten Minute keinen Zweifel daran ließen, wer den Platz als Sieger verlassen würde.

Früher Schock und dominante Gäste

Bereits in der 5. Minute erlebten die Zuschauer den ersten Höhepunkt, als Mustafa Cetinyürek für Rennweger SV das Führungstor erzielte. Ein schneller Angriff über die linke Seite und eine präzise Flanke fanden Cetinyürek im Strafraum, der gekonnt zum 0:1 vollendete. Bhf Favoriten versuchte, eine Antwort zu finden, doch die Gäste standen sicher und ließen wenig zu. Kurz nach der Halbzeitpause, in der 48. Minute, baute Marco Aichelburg die Führung für Rennweger weiter aus. Mit einem scharfen Schuss von der Strafraumgrenze traf er zum 0:2.

Die Tore fielen weiter wie reife Früchte. Manuel Jankov und zweimal Jovan Andelovic sorgten mit ihren Treffern in der 54. und 64. sowie in der 80. Minute dafür, dass der Abstand weiter anwuchs. Andelovic zeigte besonders bei seinem zweiten Tor, einem geschickten Heber über den herausstürmenden Torwart, seine technische Finesse.

Bhf Favoriten's Ehrentreffer und weitere Tore für Rennweger

In der 72. Minute konnte Bhf Favoriten durch Akin Durak etwas zurückschlagen und den einzigen Treffer für die Heimmannschaft erzielen. Durak nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Gäste und schob den Ball gekonnt in die untere Ecke. Doch bevor die Heimfans ihren Jubel voll auskosten konnten, stellte Rennweger den alten Abstand wieder her. Bernd Kovacs und Szymon Handzel trafen in der 84. und in der Nachspielzeit zum 1:6 bzw. 1:7, wobei Handzel mit einem kräftigen Schuss aus 20 Metern den Schlusspunkt setzte.

Die Überlegenheit von Rennweger SV war an diesem Tag nicht zu übersehen. Jeder Angriff schien gefährlich, während Bhf Favoriten Mühe hatte, überhaupt in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen. Mit dieser Leistung untermauert Rennweger seine Ambitionen in der Oberliga A und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. Bhf Favoriten hingegen muss sich nach dieser herben Niederlage schnell wieder aufrappeln, um nicht in ein noch tieferes Loch zu fallen. Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 1:7, was die Gäste ausgelassen feierten, während bei Bhf Favoriten Ernüchterung herrschte.

Stimme zum Spiel:

"Ja, so ein hohes Ergebnis ist schlussendlich natürlich überraschend und vor allem war es in der ersten Halbzeit nur eine knappe 1:0 Führung. Durch das frühe Tor konnten wir die Mannschaft von Bahnhof Favoriten natürlich gleich erstmal schocken, jedoch waren sie in der ersten Halbzeit besser und haben auch die besseren Chancen gehabt", erklärte Trainer Bernd Kovacs. "In der zweiten Halbzeit konnten wir auf 3:0 erhöhen und wie es in dieser Liga oft ist, haben die Gegner die Lust verloren zu spielen und wir konnten am Ende mit 7:1 als Sieger vom Platz gehen. Natürlich ist das dann komplett eine Kopfsache und da fehlt es in der Liga an der Qualität und an der Mentalität. So schnell werden wir so ein Ergebnis sicher nicht mehr erzielen und jetzt wollen wir in den letzten Partien nochmals alles geben und vielleicht irgendwie noch Ankerbrot einholen. Jetzt wollen wir jedoch uns erstmal auf die Partie gegen das Tabellenschlusslicht vorbereiten und dann schauen wir weiter", fügte Trainer Bernd Kovacs hinzu.

Aufstellung:

FC Bhf. Favoriten: Patrick Pernitsch, Stefan Rupprechter, Emir Sukurica, Johannes Frühstück, Bernhard Seyser, Bane Bondokic, Alexander Ertl (K), Nnamdi Sieber, Moritz Neumahr, Almir Shabotikj, Zafer Yildirim



Ersatzspieler: Michael Stehlik, Ali Farho, Akin Durak, Lucas Zoetemelk, Stefan Kasmader, Justin Puza



Trainer: Kurt Seifert

Rennweger SV: Lukas Müller, Milos Todorovic (K), Artion Polozhani, Bernd Kovacs, Mustafa Cetinyürek, Rocco Favale, Patrick Dettl, Marco Aichelburg, Manuel Jankov, Ivan Katic, Nico Hofbauer



Ersatzspieler: Alexander Kan, Stefan Petkovic, Jovan Andelovic, Szymon Handzel, Maximilian Daxinger



Trainer: Bernd Kovacs

Oberliga A: Bhf Favoriten : Rennw. SV - 1:7 (0:1)

90 Szymon Handzel 1:7

84 Bernd Kovacs 1:6

80 Jovan Andelovic 1:5

72 Akin Durak 1:4

64 Jovan Andelovic 0:4

54 Manuel Jankov 0:3

48 Marco Aichelburg 0:2

5 Mustafa Cetinyürek 0:1

