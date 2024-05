Fairplay-Aktion des Jahres nach Verletzung: FC Inzersdorf lässt Liesing ASK durch Defensive marschieren

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:01

Zu wohl DER Fairplay-Aktion des Jahres kam es gestern im Spiel des Liesing ASK und dem FC Inzersdorf. Das Match, das die Gäste knapp aber durchaus verdient mit 3:2 für sich entscheiden konnten, sah kurz nach Wiederanpfiff wie man dem Gegner seinen Respekt erweisen und fair spielen kann. Abseits dieser Aktion, war Dejan Bogdanic mit einem Doppelpack der Matchwinner für die Gäste.

Bogdanic-Doppelpack und Torwart-Patzer

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich und zunächst tasteten sich beide Teams erstmals ab. Die Hausherren hatten die erste Halbchance, der FC Inzersdorf dann die erste richtige und die ging auch gleich rein. Dejan Bogdanic bekam einen Ball in die Schnittstelle und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses frühe Tor stellte die Weichen zunächst auf Sieg für die Gäste. Doch Liesing ASK zeigte sich keineswegs geschockt und fand in der 28. Minute durch Dino Nukic den Weg zurück ins Spiel. Dabei half ab er der Torwart von Inzersdorf ordentlich mit, ließ er den Schuss doch aus knapp 40 Metern aus und ins Tor. Nukic's Ausgleichstor sorgte für neuen Schwung bei den Gastgebern, die nun offensiver agierten.

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch erneut nicht lange, denn Dejan Bogdanic, der schon für das erste Tor verantwortlich zeichnete, war erneut zur Stelle. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, brachte er FC Inzersdorf mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung. Mit diesem 1:2 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Fairplay-Aktion des Jahres

Die zweite Halbzeit begann dann mit einer unglaublichen Aktion. Zunächst starteten die Gäste einen Angriff in den Strafraum von Liesing. Dort wurde ein Inzersdorf-Spieler gefoult, gleichzeitig verletzte sich aber der Verteidiger. Der Ball wurde jedoch nicht rausgespielt und Liesing-Keeper Jakub Halicki stand in der Zwischenzeit bereits gestikulierend neben dem am Boden liegenden Teamkollegen. Hannes Hämmerl kam aber noch zum Schuss und traf zum 3:1 (51.). Der Schiedsrichter gab den Treffer da keine offensichtliche Verletzung des Liesing-Spielers zu erkennen war.

Doch statt sich über das Tor zu freuen und es als "geschenkt" hinzunehmen, agierten die Gäste wie echte Sportsmänner und ließen die Hausherren direkt vom Anstoß unbedrängt aufs eigene Tor zulaufen und Theodor Berke den erneuten Anschlusstreffer erzielen (52.). Das wurde auch von diesen entsprechend honoriert.

Spannende Schlussphase

Im Anschluss hatten die Hausherren sowohl noch einen Stangen- als auch Lattenschuss zu verzeichnen. Inzersdorf wiederrum hätte Möglichkeiten auf die Entscheidung gehabt. Am Ende blieb es aber beim knappen Auswärtssieg.

Gabriel Mate (Sektionsleiter FC Inzersdorf): "Der Platz war sehr tief weil wir auf Rasen gespielt haben und der Regen es nicht einfacher gemacht hat. Die erste Halbzeit war in Ordnung, wir haben verdient geführt. Nach der Pause war dann diese kuriose Aktion, da haben wir aber auf Fairplay beharrt. Das haben dann sowohl Schiedsrichter als auch Gegner als einmalige Aktion bezeichnet und zeichnet uns als Verein auch aus. Im Anschluss gab es dann noch Chancen auf beiden Seiten aber in Summe haben wir schon verdient gewonnen."

Liesing ASK: Jakub Halicki, Abdurahman Huseinbegovic (K), Theodor Berke, Evan Muhammad, Siaka Doumbia, Dino Nukic, Benjamin Seytter, Hüdayi Sarar, Ibrahim Yayla, Jordan Hackl, Andiver Antonio Diaz Dotel



Ersatzspieler: Thomas Kramer, Dyar Rashid, Halit Ramadani, Nikola Vlaketic, Zelfi Bejtuli, Bernhard Koppitz



Trainer: Thomas Koppitz

__________ Inzersdorf: Martin Mijic, Dominik Zimmert, Darko Bogdanic, Selim Koc, Sascha Flasch, Dejan Bogdanic (K), Dennis Weisl, Hannes Hämmerl, Jozef Cudzich, Emre Cakmak, Yahya Sahin



Ersatzspieler: Adama Saidy, Emircan Köse, Thomas Stedronsky, Sahid Omar Osman, Henrik Csaszar



Trainer: Thomas Haretter

Oberliga A: Liesing ASK : Inzersdorf - 2:3 (1:2)

52 Theodor Berke 2:3

51 Hannes Hämmerl 1:3

42 Dejan Bogdanic 1:2

28 Dino Nukic 1:1

21 Dejan Bogdanic 0:1

