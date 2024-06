Tor-Festival in Wien: ASK Ober St.Veit zerlegt "Lieblingsgegner" SC Wacker Wien

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:20

In einer lange Zeit spannenden Partie der Oberliga A (W) zwischen SC Wacker Wien und ASK Ober St.Veit zeigte der Gastverein aus St.Veit eine beeindruckende Aufholjagd und sicherte sich am Ende mit einem deutlichen 6:2-Sieg die drei Punkte. Dabei hatten die Gastgeber zur Halbzeit noch in Führung gelegen. Das Spiel bot zahlreiche Tore und einige herausragende Einzelleistungen, insbesondere von Johannes Kucera, der gleich dreimal traf.

Führung für Wacker Wien

Die Partie begann pünktlich und die Gastgeber legten von Beginn an ein hohes Tempo vor. Allerdings hielten die Gäste gut dagegen. In der 41. Minute wurden die Offensivbemühungen von SC Wacker schließlich belohnt: Aco Bijelic brachte SC Wacker Wien mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer zum 1:0 gab den Wienern merklich Aufwind, und so ging es mit dieser knappen Führung in die Halbzeitpause.

Direkt nach Wiederanpfiff jedoch wendete sich das Blatt. Bereits in der 46. Minute gelang Jaromir Kucera der Ausgleich für ASK Ober St.Veit. Die Gäste aus St.Veit zeigten sich nach dem Seitenwechsel deutlich aggressiver und druckvoller, was sich schnell im Ergebnis widerspiegelte.

St.Veit dreht das Spiel

In der 56. Minute schien SC Wacker Wien nochmals zurückzukommen. Wassiou Tabekassim brachte die Gastgeber mit einem guten Angriff erneut in Führung und sorgte für das zwischenzeitliche 2:1. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur eine Minute später schlug Johannes Kucera für St.Veit zurück und erzielte den erneuten Ausgleich zum 2:2.

Von diesem Moment an dominierte ASK Ober St.Veit das Geschehen auf dem Platz. In der 61. Minute war es erneut Johannes Kucera, der die Gäste mit 3:2 in Führung brachte. Der Stürmer zeigte sich an diesem Abend in Topform und markierte in der 81. Minute seinen dritten Treffer zum 4:2. Die Defensive von SC Wacker Wien hatte ihm wenig entgegenzusetzen.

In den Schlussminuten wurde das Spiel dann endgültig entschieden. Zunächst war es Tobias Pointner, der in der 88. Minute das fünfte Tor für die Gäste erzielte. Zwei Minuten später setzte Manuel Kciraj den Schlusspunkt mit einem Treffer zum 6:2-Endstand. Der Abpfiff in der 91. Minute besiegelte die deutliche Niederlage für die Hausherren.

Mit diesem Sieg klettert ASK Ober St.Veit in der Tabelle weiter nach oben und untermauert seine Ambitionen in der Oberliga A (W). SC Wacker Wien hingegen muss nach der deutlichen Heimniederlage und der aktuellen Form und Unruhe aufgrund des Rücktritts von Obmann Ender Derebasi darauf achten, nicht aus den Top 3 zu fallen.

__________

Wacker Wien: Isa Sasmaz - Enayat Mohammadi, Ozcan Ferhat (K), Seckin Seyfi - Emirhan Tektürk, Soliman Asif, Wassiou Tabekassim, Zerdesht Alsaid - Onur Seker, Ertugrul Cakir, Aco Bijelic



Ersatzspieler: Sinan Ulger, Abbas Mohammadi, Milan Zlojutro, Hüseyin Baytok, Ugur Cakir



Trainer: Manfred Führer

__________ Ober St.Veit: Emanuel Hafner, Erik Gugganig, Stephan Glauninger, Johannes Stockinger (K), Johannes Kucera, Tobias Lenzi, Tobias Pointner, Matthias Heinzle, Jakob Lindlgruber, Matthias Jaksits, Jaromir Kucera



Ersatzspieler: Mea Yvan Patrick Tokou, Denis Rama, Manuel Kciraj



Trainer: Erich Stöfer

Oberliga A: Wacker Wien : Ober St.Veit - 2:6 (1:0)

90 Manuel Kciraj 2:6

88 Tobias Pointner 2:5

81 Johannes Kucera 2:4

61 Johannes Kucera 2:3

57 Johannes Kucera 2:2

56 Wassiou Tabekassim 2:1

46 Jaromir Kucera 1:1

41 Aco Bijelic 1:0

Details

