Spannender Schlagabtausch: SK Cro-Vienna krönt sich zum Meister

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:05

In einem packenden Spiel der Oberliga A (W) trafen 1. SC Kalksburg-Rodaun und SK Cro-Vienna aufeinander. Das Spiel hielt, was es versprach, und endete nach einer dramatischen Wendung mit einem knappen 3:2-Sieg für SK Cro-Vienna. Mit diesem Erfolg und der gleichzeitigen Niederlage von Besiktas Wien, krönte sich die Mannschaft von Trainer Anton Grubesic drei Runden vor Schluss zum Meister.

Erster Durchgang: Ein Feuerwerk an Toren

Das Spiel begann direkt mit hoher Intensität. Cro-Vienna fand gut in die Partie, die Tore machten aber die Hausherren. Bereits in der 17. Minute gelang es dem Heimteam, das erste Tor zu erzielen. Stefan Swoboda brachte Kalksburg-Rodaun mit einem präzisen Schuss nach einem Freistoß auf Höhe der Cornerfahne mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung sorgte für einen sichtbaren Schub im Selbstvertrauen des Heimteams.

Doch Kalksburg-Rodaun ruhte sich nicht auf diesem Vorsprung aus. In der 28. Minute war es erneut Stefan Swoboda, der nach einem gut herausgespielten Angriff das 2:0 markierte. Der Doppelschlag ließ die Fans von Kalksburg-Rodaun jubeln und schien die Partie frühzeitig in eine Richtung zu lenken.

Comeback noch vor der Pause

SK Cro-Vienna jedoch gab sich nicht geschlagen und zeigte Kampfgeist. In der 37. Minute verkürzte Vid Vlasic nach einem Eckball auf 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur zwei Minuten später, in der 39. Minute, gelang Drago Durcevic per Foulelfmeter der Ausgleichstreffer zum 2:2. Damit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause, und beide Teams konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte vorbereiten.

Zweiter Durchgang: Der entscheidende Moment

Nach der Halbzeitpause war die Spannung weiterhin spürbar. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und suchten die Entscheidung. In der 55. Minute fiel dann das entscheidende Tor des Spiels. Nagip traf durch einen Abpraller und drehte damit die Partie zugunsten der Gäste.

Die restlichen Minuten des Spiels waren von intensiven Zweikämpfen und taktischen Manövern geprägt. Kalksburg traf zweimal Aluminium. Beide Teams versuchten, das Spiel zu kontrollieren und weitere Chancen zu kreieren. SK Cro-Vienna verteidigte seine Führung geschickt und ließ keine gefährlichen Angriffe mehr zu. 1. SC Kalksburg-Rodaun kämpfte bis zum Schluss, fand jedoch keinen Weg, um die Abwehr des Gegners zu durchbrechen.

Anton Grubesic: "In diesem meisterschaftsentscheidenden Spiel bewies die Mannschaft welch eine Moral in ihr steckt und hat ein 0:2 noch in einen Sieg gedreht. Wir sind alle mega stolz, dass wir den Titel nun drei Runden vor Schluss endlich in der Tasche haben. Danke an den Triester SC, der Besiktas geschlagen hat und uns so vorzeitig jubeln lässt."

__________

Kalksburg-Rodaun: Vladan Pesic - Marko Cakic, Armin Petronijevic (K), Sasa Jokic-Popovic - Milosh Raykovich, Nikola Petrovic, Danilo Andelkovic, Viktor Gojkovic, Stefan Swoboda, Kevin Täuber - Alexander Horvath



Ersatzspieler: Denis Simic, Marcel Jager, Boris Stanojcic, Basel Bozan, Jovan Savic, Argjent Shala



Trainer: Alexander Horvath

__________ Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Vid Vlasic, Dusan Jolovic (K) - Frano Bosnjak, Ivan Bosnjak, David Duric, Aliji Nagip, Salih Sahintürk, Daniel Banovic - Drago Durcevic



Ersatzspieler: Marco Markovic, Adrian Nakic, Mateo Filipovic, Simun Romic, Erich Mike, Ivan Pranjic



Trainer: Anton Grubesic

Oberliga A: Kalksburg-Rodaun : Cro-Vienna - 2:3 (2:2)

55 David Duric 2:3

39 Drago Durcevic 2:2

37 Vid Vlasic 2:1

28 Stefan Swoboda 2:0

17 Stefan Swoboda 1:0

