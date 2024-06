Spannendes Unentschieden zwischen ASK Ober St.Veit und Triester S.C.

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:36

In einem packenden Duell in der Oberliga A (W) trennten sich der ASK Ober St.Veit und der Triester S.C. mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten starke Leistungen und lieferten den Zuschauern eine aufregende Partie mit zahlreichen Toren und spannenden Wendungen. Das Spiel fand in der 24. Runde der Saison statt und bot Fußball auf hohem Niveau.

Frühe Führung für Triester S.C.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen, und die Mannschaften legten sofort ein hohes Tempo vor. Die Gäste von Triester S.C. zeigten sich früh entschlossen und konnten bereits in der 11. Minute in Führung gehen. Roman Poindl war der Torschütze, der sein Team mit einem präzisen Abschluss in Front brachte. Ein früher Rückschlag für die Gastgeber, die sich nun bemühen mussten, den Ausgleich zu erzielen.

ASK Ober St.Veit ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 35. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Jakob Lindlgruber den Ausgleichstreffer erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter von Triester S.C. keine Chance. Das Spiel war nun wieder offen, und beide Teams drängten auf die Führung.

Wechselnde Führungen in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause ging es genauso spannend weiter. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang es dem ASK Ober St.Veit, das Blatt zu wenden. In der 47. Minute war es Sebastian Lukasek, der seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Der Jubel der Heimfans war groß, doch die Partie war noch lange nicht entschieden.

Triester S.C. zeigte sich unbeeindruckt und setzte alles daran, den erneuten Ausgleich zu erzielen. In der 57. Minute war es schließlich soweit: Daniel Hondt traf zum 2:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften auf Sieg spielten.

In der verbleibenden Spielzeit kam es zu einigen guten Chancen auf beiden Seiten, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen. Die Defensiven standen gut und verhinderten weitere Tore. Nach 90 intensiven Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Das 2:2-Resultat spiegelte die ausgeglichene Leistung beider Teams wider. Sowohl der ASK Ober St.Veit als auch der Triester S.C. zeigten kämpferischen Einsatz und starke spielerische Qualitäten. Dieses Duell wird den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

"Wir sind mit dem Unentschieden nicht zufrieden, weil wir in dieser Partie die bessere Mannschaft waren und vor dem Tor leider nicht effizient genug", erklärte Trainer Erich Stöfer. "Wir hatten gute Chancen konnten diese jedoch nicht nutzen und mussten uns immer wieder den Ausgleich fangen. Nach der Pause konnten wir schnell in Führung gehen, mussten aber nach einem eigenen Fehlpass erneut den Ausgleich hinnehmen. Am Ende war es noch ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, so ist das Uentschieden nicht ganz unverdient", fügte Trainer Erich Stöfer hinzu. "Für mich ist jetzt noch wichtig, dass ich einen schönen Abschied habe und dass wir die nächsten zwei Partien noch sehr gut spielen und im besten Fall auch sechs Punkte sammeln. Danach ist dieses Kapitel für mich abgeschlossen", berichtete Trainer Erich Höfer.

Aufstellung:

Ober St.Veit: Emanuel Hafner, Stephan Glauninger, Philipp Dörler, Johannes Stockinger, Tobias Lenzi, Robin Jenny, Sebastian Lukasek, Matthias Heinzle, Jakob Lindlgruber, Matthias Jaksits, Gökkan Tufan (K)



Ersatzspieler: Denis Rama, Florian Braun, Christoph Hafner, Michael Mayr



Trainer: Erich Stöfer

Triester: Stefan Piskor, Serhat Cuhadar, Moritz Bösch, Chris Johannes Ahlfeld, Lukas Thurnher, Alexander Böhler, Roman Poindl (K), Daniel Hondt, Markus Klein, Gerhard Murauer, Fabian Wlcek



Ersatzspieler: Erjon Kukaj, Nikola Vasic, Mehdi Jafari, Paul Hämmerle, Hassan Shosha



Trainer: Christian Klein

Oberliga A: Ober St.Veit : Triester - 2:2 (1:1)

57 Daniel Hondt 2:2

47 Sebastian Lukasek 2:1

35 Jakob Lindlgruber 1:1

11 Roman Poindl 0:1

