SK Cro-Vienna dominiert FC Bhf Favoriten mit 6:2-Sieg

In einer einseitigen Partie der 24. Runde der Oberliga A (W) setzte sich SK Cro-Vienna eindrucksvoll mit 6:2 gegen den FC Bhf Favoriten durch. Bereits zur Halbzeit war die Begegnung mit einem Stand von 5:0 so gut wie entschieden. Besonders Marko Zivkovic stach mit einer beeindruckenden Leistung hervor, indem er drei Tore für die Gäste erzielte. "Wir waren hochmotiviert in Spiel eins nach der Titelentscheidung zu zeigen, dass wir diesen zurecht geholt haben", war Anton Grubesic mit dem Auftritt seiner Mannschaft speziell vor der Pause zufrieden.

Blitzstart und frühe Dominanz von SK Cro-Vienna

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute gelang es Marko Zivkovic aus spitzem Winkel, den ersten Treffer für SK Cro-Vienna zu erzielen und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Die frühe Führung beflügelte die Gäste, die das Spiel von Beginn an dominierten. Bhf Favoriten hatte große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und die druckvollen Angriffe des Gegners zu stoppen.

In der 15. Minute war es erneut Zivkovic, der nach einer schönen Kombination zum 2:0 erhöhte. Die Abwehr von Bhf Favoriten wirkte zu diesem Zeitpunkt unsortiert und konnte dem schnellen Spiel der Gäste wenig entgegensetzen. Nur acht Minuten später schlug Zivkovic erneut zu und vollendete damit seinen Hattrick zum 3:0. Die Gastgeber standen sichtlich unter Schock und fanden keinen Weg, die Angriffswellen der Gäste zu brechen.

Antonio Stjepanovic sorgte in der 40. Minute aus einem Elfmeter für das 4:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Aliji Nagip den Schlusspunkt der ersten Hälfte, als er zum 5:0 traf. Die Defensive von Bhf Favoriten wirkte überfordert und konnte die Angriffe der Gäste nicht effektiv abwehren.

Aufbäumen von Bhf Favoriten in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Bhf Favoriten kämpferisch und bemüht, das Ergebnis zu korrigieren. Stefan Kasmader gelang es in der 56. Minute, den ersten Treffer für die Gastgeber zu erzielen und auf 1:5 zu verkürzen. Es war ein Moment des Aufatmens für die heimischen Fans, die bis dahin wenig Grund zur Freude hatten.

Doch SK Cro-Vienna ließ sich davon nicht beirren und setzte weiter auf Angriff. In der 67. Minute stellte Marko Zivkovic den alten Abstand wieder her, als er mit seinem vierten Treffer des Tages das 6:1 markierte. Es war ein beeindruckendes Spiel des Angreifers, der an diesem Tag nicht zu stoppen war.

Trotz des hohen Rückstands gab Bhf Favoriten nicht auf. In der 75. Minute gelang Patrick Pernitsch ein weiterer Treffer für die Gastgeber, der zum 2:6 führte. Dieses Tor zeigte den ungebrochenen Willen der Mannschaft, die trotz der deutlichen Führung des Gegners kämpferisch blieb.

Die Partie endete schließlich nach 91 Minuten mit einem klaren 6:2-Sieg für SK Cro-Vienna. Trotz einer engagierten zweiten Halbzeit von Bhf Favoriten war das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden.

Anton Grubesic: "Ich habe von meiner Mannschaft ein fokusiertes Spiel gefordert, um der Liga auch wirklich zu zeigen, dass wir zurecht oben stehen. Es war eine Topleistung vom gesamten Team, in Anbetracht, dass es um nichts mehr gegangen ist. Vielen Dank auch an Bhf. Favoriten, die uns auf ihrer Anlage für den Meistertitel würdigten."

FC Bhf. Favoriten: Patrick Pernitsch, Akin Durak, Stefan Rupprechter, Emir Sukurica, Johannes Frühstück, Alexander Ertl, Marcel Rader, Stefan Kasmader (K), Moritz Neumahr, Almir Shabotikj, Bernhard Schwabe



Ersatzspieler: Michael Stehlik, Ali Farho, Nnamdi Sieber, Philipp Rösner



Trainer: Kurt Seifert

__________ Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Vid Vlasic, Dusan Jolovic (K) - Frano Bosnjak, Ivan Bosnjak, David Duric, Aliji Nagip, Marko Zivkovic, Salih Sahintürk - Drago Durcevic



Ersatzspieler: Marco Markovic, Ivan Stojanovic, Daniel Banovic, Erich Mike, Ivan Milkovic, Ivan Pranjic



Trainer: Anton Grubesic

Oberliga A: Bhf Favoriten : Cro-Vienna - 2:6 (0:5)

75 Patrick Pernitsch 2:6

67 Marko Zivkovic 1:6

56 Stefan Kasmader 1:5

45 Aliji Nagip 0:5

40 Antonio Stjepanovic 0:4

23 Marko Zivkovic 0:3

15 Marko Zivkovic 0:2

2 Marko Zivkovic 0:1

