FC Royal Persia will Hinrunde vergessen machen: "Nach Runde 3 begann das Unheil!"

Der FC Royal Persia beendete die Hinrunde in der Oberliga B auf dem siebenten Tabellenplatz. Die Döblinger fuhren 20 Punkte ein und sind damit wohl nicht zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Atrin Ramasani. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

Die Mannschaft von Royal Persia tat sich im Herbst schwer

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Atrin Ramasani: "Wenn wir ehrlich sind, ist es bei weitem die schlechteste Hinrunde, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Wir hatten unzählige Langzeitausfälle die wir nicht wettmachen konnten. Wenn du dann noch das Glück nicht ganz auf deiner Seite hast verlierst du auch als bessere Mannschaft, was uns leider nicht nur einmal in der Hinrunde passiert ist. Aber wir haben sicherlich aus dieser, für uns neuen Situation gelernt."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Atrin Ramasani: "Die ersten drei Runden - volle Punktzahl. Dann begann das Unheil."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Atrin Ramasani: "Sehr, nach einer anstrengenden Saison mal komplett abschalten tut gut."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Atrin Ramasani: "In dem es auch abschaltet und die Hinrunde komplett vergisst."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Atrin Ramasani: "Absolut. Wir sind jetzt im „Niemandsland“ in der Tabelle, somit können wir befreit aufspielen und was Neues aufbauen. Allerdings verlieren wir bis zu drei Leistungsträger, das macht die Sache nicht leichter."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Atrin Ramasani: "Sehr, es ist die Medienwelt für die kleinen Vereine, der Kontakt zum Amateurfußball in der Region und dadurch auch ein Gefühl Woche für Woche mal als Verein oder Amateurfußballer was besonderes zu sein."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. den Klassenerhalt?

Atrin Ramasani: "Damit befasse ich mich gar nicht. Uns trifft weder das eine noch das andere"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Atrin Ramasani: "Momentan eine Minus-Rechnung, mehr Abgänge als Zugänge, aber das ist klar wenn man nicht mehr oben in der Tabelle steht, kommen auch nicht so schnell neue Spieler. Wir haben keinen Nachwuchs und das macht es im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften in unserer Liga schwieriger. Uns zeichnet eine gute Stimmung und ein familiäres Dasein aus. Nichts desto trotz ist jeder willkommen, der es bei uns mal probieren möchte."

Foto-Copyright: Royal Persia