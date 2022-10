FC Mauerwerk 1b gewinnt Spitzenspiel bei Marswiese!

Details Montag, 03. Oktober 2022 19:10

FC Mauerwerk 1b errang am Samstag einen 6:4-Sieg über SZ Marswiese. Nicht weniger als 10 Tore sollten die Zuschauer zusehen bekommen. Nach frühem Rückstand konnten die Gäste das Match drehen und machten es erst gegen Ende noch ein wenig spannend.

Marswiese-Führung hält nicht lange

Daniel Arzberger brachte FC Mauerwerk 1b in der vierten Minute ins Hintertreffen. Die Gäste hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Ertugrul Tuysuz den Ausgleich (7.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kazim Olpak schnürte einen Doppelpack (16./25.), sodass FC Mauerwerk 1b fortan mit 3:1 führte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Islam Dogan, als er das 4:1 für FC Mauerwerk 1b besorgte (32.). Noch vor der Halbzeit legte FC Mauerwerk 1b seinen fünften Treffer nach (45.). FC Mauerwerk 1b hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Nur Ehrentreffer

Andreas Sevelda schoss die Kugel zum 2:5 für Marswiese über die Linie (50.). Für das 6:2 von FC Mauerwerk 1b sorgte Dogan, der in Minute 72 zur Stelle war. Das 3:6 von SZ Marswiese stellte Lorenz Offner sicher (79.). Stefan Schwanzer verkürzte für das Heimteam später in der 90. Minute auf 4:6. Am Schluss siegte FC Mauerwerk 1b gegen Marswiese.

SZ Marswiese muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Marswiese schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 17 Gegentore verdauen musste. Die Lage von SZ Marswiese bleibt angespannt. Gegen FC Mauerwerk 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei FC Mauerwerk 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). FC Mauerwerk 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Mauerwerk 1b ist jetzt mit neun Zählern punktgleich mit Marswiese und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 15:11 auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SZ Marswiese tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei SC Elite an. Einen Tag später empfängt FC Mauerwerk 1b Vienna 2016.

Oberliga B: SZ Marswiese – FC Mauerwerk 1b, 4:6 (1:5)

90 Stefan Schwanzer 4:6

79 Lorenz Offner 3:6

72 Islam Dogan 2:6

50 Andreas Sevelda 2:5

45 Aleksandar Dimic 1:5

32 Islam Dogan 1:4

25 Kazim Olpak 1:3

16 Kazim Olpak 1:2

7 Ertugrul Tuysuz 1:1

4 Daniel Arzberger 1:0