Strasser glänzt als dreifacher Torschütze!

Details Montag, 22. Mai 2023 11:01

Einen Überraschungssieg feierte der SV Aspern gegen den FC Kapellerfeld. In einem wahren Schlagabtausch ging es hin und her und am Ende konnte sich der Tabellenzehnte gegen den Tabellenfünften einen 4:3-Heimsieg feiern. Mann des Spiels war Thomas Strasser auf Seiten der Hausherren, der mit einem Hattrick maßgeblichen Anteil am unerwarteten Erfolg hatte.

Hausherren legen vor

Der erste seiner drei Treffer gelang Thomas Strasser in der Anfangsphase. Er brachte die Gäste in der 15. Minute ins Hintertreffen. Doch der Favorit ließ sich davon nicht beirren. SV Aspern bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Petru Bugulet für den Ausgleich sorgte (19.). Es ging aber weiter Schlag auf Schlag. Eine Minute später ging das Heimteam durch den zweiten Treffer von Strasser erneut in Führung. Dann ließen sich beide Teams ein wenig Zeit, wirklich lange dauerte es bis zum nächsten Treffer aber auch nicht. Ramzan Taypurov beförderte das Leder zum 3:1 für SVA über die Linie (28.). Noch vor der Pause folgte der Anschlusstreffer für Kapellerfeld – bereits der zweite für Bugulet. Nun stand es nur noch 2:3 (39.). Die Pausenführung von SV Aspern fiel knapp aus.

Strasser bringt Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel lange ausgeglichen. Es folgte ein Showdown in der Schlussphase. In der 80. Minute brachte Elvedin Mujanovic den Ball im Netz von SVA unter. Der dann doch nicht unverdiente Ausgleich für die Gäste. Doch die Gastgeber hatten an diesem Vormittag einen Stürmer, der den Unterschied ausmachte. Mit dem 4:3 sicherte Strasser SV Aspern nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (82.). Letzten Endes holte SVA gegen FC Kapellerfeld drei Zähler.

SV Aspern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für SVA keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. SV Aspern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Trotz der Schlappe behält Kapellerfeld den fünften Tabellenplatz bei. FC Kapellerfeld verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Kapellerfeld etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte FC Kapellerfeld.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor SVA am 03.06.2023 auf SV Hirschstetten trifft und Kapellerfeld gegen SV Essling spielt.

Oberliga B: SV Aspern – FC Kapellerfeld, 4:3 (3:2)

82 Thomas Strasser 4:3

80 Elvedin Mujanovic 3:3

39 Petru Bugulet 3:2

28 Ramzan Taypurov 3:1

20 Thomas Strasser 2:1

19 Petru Bugulet 1:1

15 Thomas Strasser 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei