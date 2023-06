Tore am laufenden Band für Kapellerfeld

Details Montag, 12. Juni 2023 15:28

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich FC Mauerwerk Immo 1b und FC Kapellerfeld mit dem Endstand von 0:7. Auf dem Papier ging Kapellerfeld als Favorit ins Spiel gegen FC Mauerwerk 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Zunächst noch ebenbürtig

Petar Jevtic stellte die Weichen für FC Kapellerfeld auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Unglaubliche Demütigung

Jevtic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Mit dem 3:0 von Petru Bugulet für Kapellerfeld war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Der Gast zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Dragan Mitrovic (69./76.) und Milosh Raykovich (72.) drei weitere Treffer. Jevtic besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für FC Kapellerfeld (84.). Am Schluss gewann Kapellerfeld gegen FC Mauerwerk Immo 1b.

FC Mauerwerk 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte die Heimmannschaft im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Mauerwerk Immo 1b alles andere als positiv. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert FC Mauerwerk 1b im Klassement weiter an Boden.

FC Kapellerfeld befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Durch den klaren Erfolg über FC Mauerwerk Immo 1b ist Kapellerfeld weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft FC Mauerwerk 1b auf SV Hirschstetten, FC Kapellerfeld spielt tags darauf gegen SC Elite.

Oberliga B: FC Mauerwerk Immo 1b – FC Kapellerfeld, 0:7 (0:1)

84 Petar Jevtic 0:7

76 Dragan Mitrovic 0:6

72 Milosh Raykovich 0:5

69 Dragan Mitrovic 0:4

55 Petru Bugulet 0:3

50 Petar Jevtic 0:2

15 Petar Jevtic 0:1

