SV Essling gewinnt Spitzenspiel gegen Kapellerfeld

Details Sonntag, 05. November 2023 22:01

Der SV Essling besticht aktuell durch eine beeindruckende Statistik nach neun Runden. Weder Niederlagen noch Unentschieden waren bis jetzt ein Thema. Daraus folgt auch das aktuelle Punktemaximum, inklusive der Tabellenführung. Dieses Wochenende empfing man zu Hause einen direkten Konkurrenten, den dritten Platz FC Kapellerfeld. Aufgrund des Wetters wurde das Spiel auf den Kunstrasen verlegt und vom Schiedsrichter Admir Hasanovic geleitet.

Wie zu warten waren es die Hausherren, die von Beginn an ihre gewohnte Favorittenrolle annahmen. Essling war dauerhaft präsent und fand immer wieder spielerische Lösungen, die in weiterer Folge zu gefährlichen Aktionen im gegnerischen Drittel führten. Anschließend an die dominante Anfangsphase belohnte man sich auch nach 18 Minuten durch Daniel Kirchner. Über die Seite fand man den Weg ins Zentrum, mit einem gezielten Schuss ins lange Eck ließ man dem Kapellerfeld-Schlussmann keine Chance. Kurz vor der Pause konnte man doch die Führung ausbauen. Nico Wittrich verwandelt sicher vom Punkt aus. Damit geht es mit einem 2:0 in die Pause.

Essling lässt nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Rollenverteilung. Weiterhin Essling bemüht im Spielaufbau und auch gegen den Ball sehr bemüht. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff vollendete Nico Wittrich seinen Doppelpack und stellt auf 3:0. In weiterer Folge kam es zu acht Wechsel, die frischen Wind in die Partie brachten. Kapellerfeld ab jetzt auch präsenter. Kurz vor Abpfiff konnte man doch noch auf 3:1 anschließen. Für ein Wunder reichte es aber nicht mehr, Essling wieder erfolgreich und weiterhin ungeschlagen mit zehn Siegen aus 10 Spielen. FC Kapellerfeld nimmt den fünften Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Kapellerfeld momentan auf dem Konto. FC Kapellerfeld baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Stimme zum Spiel

Horst Gruber (Trainer SV Essling)

"Es war wie immer keine leichte Aufgabe, aber auch diese haben wir gemeistert. Schon die Vorbereitung auf das Spiel war sehr positiv und der Matchplan wurde super umgesetzt. In den kommenden Wochen warten die wahrscheinlich schwerster Spiel auf uns. Jetzt setzen wir alles daran und auf diese einzustellen und diese Aufgabe auch zu meistern."

Nächster Prüfstein für SVE ist SV Hirschstetten (Samstag, 15:00 Uhr). Kapellerfeld misst sich am selben Tag mit SR Donaufeld 1b (14:00 Uhr).

Oberliga B: SV Essling – FC Kapellerfeld, 3:1 (2:0)

88 Petar Jevtic 3:1

48 Nico Wittrich 3:0

41 Nico Wittrich 2:0

18 Daniel Kirchner 1:0

