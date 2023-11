Aus Langweiler wird Torspektakel: KSC/FCB Donaustadt bezwingt FC Mauerwerk 1b

Details Montag, 06. November 2023 21:04

Am Sonntag trafen FC Mauerwerk 1b und KSC/FCB Donaustadt aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Donaustadt enttäuschte die Erwartungen nicht.

Keine Tore in Halbzeit 1, doch dann wird aufgedreht

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Obay Aljader sein Team in der 47. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Mohamed Mansour den Ausgleich (51.). Michael Goiss stellte die Weichen für KSC/FCB Donaustadt auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war.

Gäste geben Gas

Sasa Dimitrijevic erhöhte den Vorsprung von KSC/FCB Donaustadt nach 56 Minuten auf 3:1. In der 76. Minute brachte Rashid Sharifi den Ball im Netz von Donaustadt unter. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Richmond Appiah von FC Mauerwerk Immo 1b noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (89.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrik Schiller für einen Treffer sorgte (93.). Zum Schluss feierte KSC/FCB Donaustadt einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Mauerwerk 1b.

FC Mauerwerk Immo 1b stellt die anfälligste Defensive der Oberliga B und hat bereits 51 Gegentreffer kassiert. Mit lediglich drei Zählern aus zehn Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. In dieser Saison sammelte FC Mauerwerk 1b bisher einen Sieg und kassierte neun Niederlagen. Die schmerzliche Phase von FC Mauerwerk Immo 1b dauert an. Bereits zum sechsten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

KSC/FCB Donaustadt macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Die Angriffsreihe von Donaustadt lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 36 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die bisherige Spielzeit von KSC/FCB Donaustadt ist weiter von Erfolg gekrönt. KSC/FCB Donaustadt verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Donaustadt auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nächster Prüfstein für FC Mauerwerk 1b ist SZ Marswiese (Samstag, 18:15 Uhr). KSC/FCB Donaustadt misst sich am selben Tag mit SV Aspern (17:00 Uhr).

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Omar Alali Alkhwait, Hasan Ünal, David Skreta, Noam Safiev, Obay Aljader (K), Oguzhan Kocakale, Emre Bozkurt, David Chichinadze, Murtaza Abrahmi, Rashid Sharifi, Richmond Appiah



Ersatzspieler: Harun Cetin, Qusey Omar, Filip Mihailovic



Trainer: Abd Allah Abou El-Naga

KSC/FCB Donaustadt: Simon Nechwatal, Jonas Braun, Dominik Puskaric, Theodor Sack, Sasa Dimitrijevic, Mohamed Mansour, Michael Goiss (K), Thomas Frank, Mirza Dugalic, Stephan Zumkeller, Kristian Puskaric



Ersatzspieler: Nicolas Fux, Gernot Pfneiszl, Patrik Schiller, Jawad Ebrahim, Adnan El Madhi, Daksh Sethi



Trainer: Christian Windisch

Oberliga B: FC Mauerwerk Immo 1b – KSC/FCB Donaustadt, 2:4 (0:0)

93 Patrik Schiller 2:4

76 Rashid Sharifi 2:3

56 Sasa Dimitrijevic 1:3

55 Michael Goiss 1:2

51 Mohamed Mansour 1:1

47 Obay Aljader 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.