Irre Aufholjagd: SV Essling schlägt KSC/FCB Donaustadt nach 0:2 zur Pause

Details Samstag, 18. November 2023 19:36

Am vergangenen Wochenende musste sich der SV Essling zum ersten Mal die Saison geschlagen geben. Auswärts unterlag man nach 10 Siegen in Folge Hirschstetten mit 4:0. An diesem Wochenende sollte man sich aber wieder fangen, um trotz der bereits fixen Herbstmeisterschaft auch den Abstand zu den Verfolgern aufrecht zu erhalten. Am Samstagnachmittag empfing man gleich einen Verfolger zu Hause vor rund 140 Zuschauern, den KSC/FCB Donaustadt.

Die Gäste waren schon vor Beginn der Partie der klare Außenseiter. Essling zeigte auch in den Anfangsminuten, wie Torgefährlich sie sein können. Mehrere spielerische Aktionen und auch Standards sorgten immer wieder Groß-Chancen, doch man blieb erfolgslos. Donaustadt lauerte währenddessen immer wieder auf schnelle Umschaltmomente. Nach einer halben Stunde konnte man dann auch die Chancenauswertung von Essling bestrafen. Sogar gleich doppelt und immer der gleiche Ablauf. Die Heimmannschaft verliert im Mittelfeld den Ball, Donaustadt kontert. In Minute 31. und in Minute 35., dadurch stand es plötzlich 2:0. Die Führung konnte man auch anschließend in die Pause mitnehmen.

Essling dreht das Spiel

Nicht einmal 30 Sekunden waren gespielt und schon hatte Essling eine Dreifachchance, doch der Donaustadt Schlussmann und ein Verteidiger auf der Linie sind zur Stelle. Nach 65. Spielminuten eröffnete Mario Blaumüller die Aufholjagd mit seinem Anschlusstreffer. Zwölf Minuten vor Abfiff sorgte er auch für den Ausgleich, Spielstand jetzt 2:2. In den letzten zehn Minuten konnte Nuri Kilic auch einen Doppelpack erzielen und Essling dadurch zum Sieg schießen. Das Spiel endete mit 4:2

Stimme zum Spiel

Horst Gruber (Trainer SV Essling)

"Nach dem Rückschlag letzte Woche und heute in der Halbzeit, war dieser Sieg sehr wichtig. Der Charakter der Mannschaft und der Siegeswille bis zum Schluss war unglaublich. Meiner Meinung nach haben wir das Spiel verdient gedreht.

Trotz der Niederlage belegt KSC/FCB Donaust. weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Donaustadt waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Sonntag trifft SV Essling auf SV Aspern, KSC/FCB Donaustadt spielt tags zuvor gegen SR Donaufeld 1b.

Oberliga B: SV Essling – KSC/FCB Donaustadt, 4:2 (0:2)

87 Nuri Kilic 4:2

81 Nuri Kilic 3:2

78 Mario Blaumueller 2:2

65 Mario Blaumueller 1:2

35 Mohamed Mansour 0:2

31 Mohamed Mansour 0:1

