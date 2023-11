Starke erste Halbzeit reicht SV Marianum gegen Royal Persia für drei Punkte

Details Sonntag, 19. November 2023 20:26

In der 12. Runde der Oberliga B war die Mannschaft von Royal Persia zu Gast bei dem SV Marianum. Nach einer torreichen ersten Halbzeit und einem wilden Hin und Her in Halbzeit zwei endet das Spiel mit 3:2 für die Hausherren. Durch einen frühen Doppelpack und starker Defensivleistung reicht es am Ende für drei Punkte und einen Sieg gegen den langjährigen Konkurrenten.

Marianum stellt früh die Weichen auf Sieg

Durch einen frühen Doppelschlag und konsequenter Chancennutzung waren die Hausherren nach zehn Spielminuten mit 2:0 in Führung. "Nach unserer kleinen Krise haben wir direkt Gas gegeben und wollten den Gegner früh in der Partie überraschen. Die Mannschaft von Royal Persia war definitiv die spielstärkere Mannschaft, aber wir haben trotzdem entschlossen nach vorne gespielt und haben unsere wenigen Chancen vor dem Tor gut genutzt", erklärt Trainer Roman Guryca. "Wir sind froh endlich gegen unseren langjährigen und direkten Konkurrenten gewonnen zu haben und nehmen den Schwung auf jeden Fall in die nächste Partie mit. Gegen Hellas Kagran im Cup benötigen wir natürlich ein kleines Wunder, aber solche Spiele bei Flutlicht an einem Mittwoch Abend sind immer für eine Überraschung gut", fügte Guryca hinzu. "Auch nächste Woche im letzten Ligaspiel wollen wir defensiv wieder die Abwehrkette geschlossen lassen und wollen über Konter und konsequente Verwertung unserer Chancen mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Wir sind noch eine junge Mannschaft, welche sich noch entwickeln möchte, haben aber heute gezeigt, dass wir auch als Team sehr gut agieren", berichtete Trainer Guryca.

Torfestival wird zur Defensivschlacht

Durch frühe Treffer in Minute vier durch Carl-Johann Spieler und in Minute zehn durch Franziskus Coreth waren die Hausherren früh mit 2:0 in Front. Die Gäste von Persia schienen unbeeindruckt und erzielten in Minute sechszehn den Anschlusstreffer zum 2:1 durch Martin Hysomemaj. Die prompte Antwort der Mannschaft von SV Marianum folgte in der 23. Spielminute. Nach tollen Kombinationen kam Carl-Johann Spieler erneut zum Abschluss und erzielt das 3:1. Kurz vor der Pause wird Royal Persia nochmals stärker und erzielen einen wichtigen Anschlusstreffer zum 3:2 durch Martin Hysomemaj. In Halbzeit zwei änderten die Hausherren die Taktik und fokussierten sich auf die Defensive. Es wurde sich in jeden Ball hineingeworfen und man belohnte sich mit dem 3:2 Endstand und darf sich über den ersten Sieg der Vereinsgeschichte gegen Royal Persia freuen.

Fazit zum Spiel

Es war eine umkämpfte und torreiche Partie im Vorfeld erwartet worden. Bereits in Halbzeit eins war es ein harter Kampf und es war eine spielbestimmende Leistung der Gäste zu erkennen. Diese Kontrolle über das Spiel spiegelte sich auch in Halbzeit zwei wider, jedoch konnte man keine klare Torchancen erzwingen, um den Ausgleich zu erzielen. Die Hausherren sind froh und glücklich den Sieg in Halbzeit zwei über die Zeit gebracht zu haben und freuen sich in einer kleinen Krise eine Art Befreiungsschlag geschafft zu haben.

Marianum: Marcel Kaminsky - Hermann Rusch, Tobias Heigl - Laurenz Reimitz, Stanislaus Coreth, Alexander Giglberger - Moritz Mayer, Franziskus Coreth, Georg Wiedmann (K), Lorenz Natter, Carl-Johann Spieler



Ersatzspieler: Patrick Gröger, Jakob Krommer, Vincent Weger, Moritz Obermann, Noah Zellhofer, Philipp Wolschek



Trainer: Roman Guryca

Royal Persia: Kamal Osman, Omid Ebrahimi, Theo Hibler, Maximilian Sihler, Mahdi Yaqubi, Diego Mattevi, Johannes Becker, Martin Hysomemaj, Christodoulos Kasilas, Dario Mattevi, Matthias Arnold (K)



Ersatzspieler: Mesut Babadostu, Toni Borisov, Mohammad Bahjat, Isa Abdelrahman, Daniel Faily, Amir-Parsa Toofan



Trainer: Dr. Atrin Ramasani Oberliga B: SV Marianum – FC Royal Persia, 3:2 (3:2) 40 Martin Hysomemaj 3:2

23 Carl-Johann Spieler 3:1

16 Martin Hysomemaj 2:1

10 Franziskus Coreth 2:0

4 Carl-Johann Spieler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.