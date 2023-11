SV Aspern bezwingt FC Mauerwerk 1b bei Neun-Tore-Festival

Details Sonntag, 19. November 2023 20:41

FC Mauerwerk Immo 1b und SV Aspern lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Nach einem geglaubten Sieg in Minute 72. beim Stand von 5:2 machten sich die Gäste das Leben durch Defensivfehler das Leben schwer und mussten bis zum Schluss zittern. Nach einer verrückten Schussphase bringt der SV Aspern das 5:4 über die Zeit und kann sich über wichtige drei Punkte beim Tabellenschlusslicht freuen.

Blitzstart von Aspern

Die erste Halbzeit begann intensiv, und bereits in der 3. Minute brachte Niklas Eggbauer von SV Aspern sein Team mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck in Führung. Doch die Antwort des FC Mauerwerk Immo 1b ließ nicht lange auf sich warten. In der 18. Minute erzielte Obay Aljader den Ausgleich, gefolgt von einem Elfertreffer von Manuel Peintinger, der sein Team erneut in Führung brachte. Lukman Hamdi glich in der 44. Minute aber erneut aus - per Innenstange. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:2. Harun Cetin hatte noch eine Chance für den FC Mauerwerk Immo 1b, konnte jedoch den Keeper nicht überwinden. Die zweite Halbzeit begann ohne Spielerwechsel, aber mit einem offensiven Feuerwerk. Nach 20 Sekunden bringt Eggbauer die Gäste mit einem Schuss ins kurze Eck wieder in Führung. In der 71. Minute fällt das 4:2 - Peintinger mit einem Schuß aus 20 Metern, der genau ins rechte Eck passt. Eggbauer erhöht dann auf 5:2 - wohl die Entscheidung. Mit dem Treffer zum 3:5 in der 73. Minute machte Hamdi zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu den Gästen war jedoch weiterhin groß. In der 78. Minute bejubelte FC Mauerwerk 1b das 4:5. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte das Schlusslicht noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam das Heimteam am Ende nicht mehr.

Verrücktes Spiel

"Wir müssen die Partie auf jeden Fall sicher runterspielen vor allem nach dem 5:2 nicht komplett abschalten. Wir hätten den Sack auf viel früher zumachen können waren aber in der Offensive viel zu inkonsequent", erklärte Trainer Michael Novotny. "Wir haben so viele Chancen liegen gelassen und haben den Gegner immer wieder kommen lassen. Am Ende war es näturlich dann eine Zitterpartie, wenn du vorne die Tore nicht selbst schießt", fügte Novotny hinzu. "Es ist zwar ein Sieg und wir werden auf jeden Fall den Schwung mitnehmen und nächste Woche im Derby probieren Esslingen zu ärgern, aber es war heute keine Glanzleistung von uns", berichtet Novotny zuversichtlich. "Wir wollen in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall mehr Siege einfahren und auch weiter oben in der Tabelle mitspielen", fügte Trainer Novotny hinzu.

Fazit zum Spiel

Die Defizite in der Verteidigung sind bei FC Mauerwerk Immo 1b klar erkennbar, sodass bereits 68 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt FC Mauerwerk Immo 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Aspern gerät FC Mauerwerk 1b immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte FC Mauerwerk 1b bisher einen Sieg und kassierte elf Niederlagen. Zuletzt war bei FC Mauerwerk Immo 1b der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

SVA machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. SV Aspern verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist SVA wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Samstag tritt FC Mauerwerk 1b bei FV 1210 Wien an, während SV Aspern einen Tag später SV Essling empfängt.

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Omar Alali Alkhwait, Richmond Appiah, Soykan Selcik, Baris Alyurt, Paul Balint, Furkan Cicek, Lukman Hamdi, Harun Cetin, Obay Aljader (K), Rashid Sharifi, Rahmanullah Amini



Ersatzspieler: Mohamed Sbai, Niko Mrkonjic, Abram Girgis, Carlos Rojas Diaz, Berk Karakilic, Oguzhan Kocakale



Trainer: Abd Allah Abou El-Naga

Aspern: Stefan Ehrentraud - Etienne Vogl, Leon Hofmann, Robert Grabowski - Michael Novotny, Manuel Peintinger, Abdurrahman Ercelik (K), Nathan Eckert, Michael Feichtinger - Luca Ilisevic, Niklas Eggbauer



Ersatzspieler: Lukas Kunz, Modalick Alhassan, Rene Graf, Christoph Klaus



Trainer: Michael Novotny

Oberliga B: FC Mauerwerk Immo 1b – SV Aspern, 4:5 (2:2)

78 Obay Aljader 4:5

73 Lukman Hamdi 3:5

72 Niklas Eggbauer 2:5

71 Manuel Peintinger 2:4

46 Niklas Eggbauer 2:3

44 Lukman Hamdi 2:2

38 Manuel Peintinger 1:2

18 Obay Aljader 1:1

3 Niklas Eggbauer 0:1

