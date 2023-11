SV Marianum auch bei UFK Schwemm ohne Gnade

Details Montag, 27. November 2023 15:44

In der 13. Runde der Oberliga B war der SV Marianum zum Abschluss der Herbstsaison zu Gast beim UFK Schwemm. Nach einer soliden und kampfstarken ersten Halbzeit waren die Gäste bereits 3:0 zur Halbzeit in Front und ließen in Halbzeit zwei nichts mehr anbrennen. Die Hausherren kamen zwar bis auf einen Treffer heran jedoch blieb die Mannschaft vom SV Marianum eiskalt und netzte noch zum 2:5 doppelt ein.

Weitergemacht wie letzte Woche

Nach dem Sieg gegen Royal Persia war die Mannschaft vom SV Marianum mit breiter Brust zum UFK Schwemm gereist. "Nach dem letzten Heimsieg waren wir sehr motiviert auch dieses Spiel zu gewinnen. Wir hatten ebenso großen Respekt vor unserem Gegner konnten aber in Halbzeit eins beweisen wie stark wir in Form sind", berichtet Trainer Roman Guryca. "Es war anfangs etwas ausgeglichener, aber durch den Treffer haben wir etwas die Überhand über das Spiel gewonnen. Daraufhin schoßen wir das 2:0 und wenig später auch das 3:0",berichtet Trainer Guryca. "Wir wussten, dass der Gegner sehr viel Druck machen wird in Halbzeit zwei, aber sie haben uns trotzdem überrascht. Die Lage war nach dem 2:3 etwas angespannter, aber wir konnten wieder in unser altes Spiel zurückfinden", fügte Guryca hinzu. "Wir haben dann den Druck in der Offensive erhöht und ließen hinten wenig zu. Durch das 4:2 war die Partie dann entschieden und der Gegner nach dem 5:2 endgültig geschlagen", erklärte Trainer Guryca. "Jetzt wollen wir im Cup nochmal alles geben und bei uns am Platz, bei Flutlicht unter der Woche, ein kleines Wunder hervorrufen", fügte Guryca hinzu.

Klare Sache wird zu Fußballkrimi

Nach einer unterhaltsamen Anfangsphase konnte Georg Wiedmann das 1:0 der Gäste in Spielminute 21 fixieren. Dieser Treffer war ein Schock für die Hausherren und nach einer tollen Kombination erhöhte Hermann Rusch auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit erzielte erneut Georg Wiedmann das 3:0 und den vermeintlichen vorzeitigen Siegtreffer. Nach der Pause spielten die Hausherren nochmals auf, ehe Peter Tillian den Anschlusstreffer zum 1:3 aus Sicht der Gastgeber verkürzte. Kurz darauf wurde es nochmals spannend und so konnte Matthias Aberle das 3:2 erzielen. Nach einer weiteren Druckphase der Hausherren gewannen jedoch die Gäste mehr und mehr an Überhand und erzielten in Minute 80 die Entscheidung und erhöhten auf 4:2. Den Schlusspunkt hatte Laurenz Reimitz der mit 5:2 aus Sicht der Gäste den Sack zuschnürrte und weitere wichtige drei Punkte für die Gäste sicherstellt. Nach der Klatsche gegen 1210 Wien feiern die Gäste wiedermal einen Auswärtssieg und gehen zufrieden in die Winterpause.

Fazit zum Spiel

SV Marianum schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler und rangiert nun auf Platz sechs. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Marianum derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über UFK Schwemm-De La Salle ist SV Marianum weiter im Aufwind und hofft auf eine bessere Rückrunde. Der UFK Schwemm ist in der unteren Tabellenhälfte und will sich durch intensives Training in der Rückrunde deutlich steigern.

UFK Schwemm: Elias Bauer, Michael Obrietan, Martin Josef Goller, Dietmar Pelikan, Antonio Pipinic, Markus Stefansky (K), Thomas Duda, Christopher Matzaljk, Mathias Sehnal, Ali Al-Maatouk, Patrick Larisch



Ersatzspieler: Gerald Göhl, Matthias Aberle, Peter Tillian, Elyas Malik, Luis Rosenfeld, Florian Pokorny



Trainer: Thomas Bröckl

Marianum: Marcel Kaminsky - Hermann Rusch, Fabian Zettl, Tobias Heigl - Laurenz Reimitz, Stanislaus Coreth, Alexander Giglberger - Moritz Mayer, Franziskus Coreth, Georg Wiedmann (K), Lorenz Natter



Ersatzspieler: Patrick Gröger, Jakob Krommer, Moritz Obermann, Vincent Weger, Thomas Ninic, Maximilian Judmayr



Trainer: Roman Guryca

Oberliga B: UFK Schwemm-De La Salle – SV Marianum, 2:5 (0:3)

84 Laurenz Reimitz 2:5

80 Thomas Ninic 2:4

59 Matthias Aberle 2:3

51 Peter Tillian 1:3

43 Georg Wiedmann 0:3

30 Hermann Rusch 0:2

21 Georg Wiedmann 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.