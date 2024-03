FV 1210 Wien siegt bei Royal Persia

Details Sonntag, 17. März 2024 08:52

Ein Tor machte den Unterschied – FV 1210 Wien siegte mit 2:1 gegen Royal Persia. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das enge Hinspiel hatte FC Royal Persia durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Führung für die Gäste

Die Partie beginnt flott. Beide Mannschaften spielen nach vorne. 1210 Wien hat leichte Vorteile, kann daraus vorerst aber nichts machen. Das sollte sich ängern. Leonardo Jovanovic brachte FV 1210 Wien in der 39. Minute in Front. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Royal Persia verkürzt zu spät

Die zweite Halbzeit gehört zunächst den Hausherren, die jetzt mehr riskieren. Was aucht notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Aus einem Konter fangen sich die Heimischen dann aber das zweite Gegentor ein. Jannik Schmelzle erhöhte den Vorsprung von FV 1210 Wien nach 59 Minuten auf 2:0. Jetzt wirft Persia alles nach vorne, mehr als der Anschlusstreffer durch Diego Mattevi ist aber nicht drin. Am Schluss schlug FV 1210 Wien die Gastgeber mit 2:1.

FC Royal Persia führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Royal Persia verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Durch die drei Punkte verbesserte sich FV 1210 Wien im Tableau auf die elfte Position. FV 1210 Wien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. In den letzten fünf Partien rief FV 1210 Wien konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Während FC Royal Persia am kommenden Samstag FC Mauerwerk Immo 1b empfängt, bekommt es FV 1210 Wien am selben Tag mit UFK Schwemm-De La Salle zu tun.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt und sind verdient in Rückstand geraten. Wenn du dann noch relativ früh in der zweiten Halbzeit das 2:0 bekommst, wird es schwer. Wir haben zwar die zweite Halbzeit dominiert aber mehr als ein Tor ist uns nicht mehr gelungen, dazu hat sicher der gegnerische Tormann viel beigetragen. Gratulation an das Team 1210 Wien für die kämpferische Leistung. Wir müssen akzeptieren dass wir momentan eine junge noch nicht gut eingespielte Truppe sind durch die vielen Neuzugänge. Ich bin überzeugt, es wird bald aufwärtsgehen, daran arbeiten wir."

Aufstellungen:

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Toni Borisov, Theo Hibler, Marc Steger, Ahmmed Mohammad Bahjat, Alexander Kräuter, Dario Mattevi, Johannes Becker, Martin Hysomemaj, Christodoulos Kasilas, Matthias Arnold



Ersatzspieler: Alireza Mohammadi, Kiarash Jafarnezhadsani, Thirawit Thomas, Nico Raczynski, Diego Mattevi, Andrea Di Bello



Trainer: Atrin Ramasani

1210 Wien: Simon Frantisek Leier, Jannik Schmelzle (K), Luka Milojevic, Harjot Basra, Leonardo Jovanovic, Ahmed Abumusameh, Hannes Röthlin, Galvin Ikekpolor, David Blaszkowski, Xaver Natter, Benedikt Johannes Julian Seyerlein



Ersatzspieler: Milos Kislov, Oskar Derr, Ellis Nyantakyi, Tom Heuser, Josef El Sharkawy



Trainer: Jakob Rathmayr

Oberliga B: FC Royal Persia – FV 1210 Wien, 1:2 (0:1)

66 Diego Mattevi 1:2

59 Jannik Schmelzle 0:2

39 Leonardo Jovanovic 0:1

