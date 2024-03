SR Donaufeld 1b gewinnt Torfestival in Unterzahl

Details Montag, 18. März 2024 07:28

"Die Jungs haben super gekämpft und trotz einer ganzen Halbzeit in Unterzahl fast nie den Eindruck erweckt, dass sie ein Mann weniger am Spielfeld sind", zeigte sich Thomas Todorovic nach dem 5:3-Sieg seines SR Donaufeld 1b beim SV Aspern mehr als zufrieden. Nach einer packenden ersten Halbzeit, wurde es nach der Pause mit Gelb-Rot für die Gäste und weiteren Toren noch spannender.

Holpriger Beginn - Trotzdem Führung

Die Gäste, für die die Anstoßzeit am Sonntag um 11 Uhr eher ungewohnt war, legten einen holprigen Start ins Spiel hin. "Die Jungs sind es eher gewohnt am Samstagnachmittag zu spielen, das war anfangs eine kleine Umstellung", so Todorovic. In Führung gingen sie aber trotzdem. Georgios Firiaridis brachte seine Mannschaft nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung (14.). Geschockt zeigte sich SV Aspern nicht. Nur wenig später war Luca Ilisevic mit dem Ausgleich zur Stelle (17.). Wieder dauerte es aber nicht lange bis zum nächsten Treffer: Für das zweite Tor von SR Donaufeld 1b war Jusuf Ismaili verantwortlich, der in der 21. Minute das 2:1 besorgte. Aspern schlug aber noch einmal zurück. Manuel Peintinger nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Gelb-Rot

Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte SR Donaufeld 1b in der 46. Minute, als Lukas Tutzer aufgrund zwei Gelber Karten in wenigen Momenten, mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Das nutzten die Hausherren wenig später zur Führung. Michael Feichtinger versenkte die Kugel zum 3:2 (50.).

Taktik fruchtet

"Wir wollten ab Beginn eigentlich mehr auf Konter setzen, Aspern das Spiel machen lassen und sie dann konditionell übertrumpfen." Das gelang mit Fortdauer der Partie, man sah bald keinen Unterschied mehr zwischen den Teams. Erfolgreich waren die Gäste dann über Konter. Sandro Häring markierte in der 65. Minute den Ausgleich aus einem solchen und Mahdi Rezaie brachte SR Donaufeld 1b nach 83 Minuten sogar die 4:3-Führung. Mikail Ünlü sorgte schließlich mit seinem Treffer für den Schlusspunkt (90.+1).

Thomas Todorovic: "In Summe geht der Sieg trotz Unterzahl in Ordnung, es war aber natürlich ein harter Kampf heute. Die Jungs haben sich taktisch sehr gut verhalten, waren dann konditionell in Halbzeit zwei klar besser. Obendrein haben einige Spieler den gerade losgegangenen Fastenmonat Ramadan gespürt."

SV Aspern tritt am Samstag, den 23.03.2024, um 16:00 Uhr, bei SC Elite an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt SR Donaufeld 1b SV Essling.

Oberliga B: SV Aspern – SR Donaufeld 1b, 3:5 (2:2)

91 Mikail Uenlue 3:5

83 Mahdi Rezaie 3:4

65 Sandro Haering 3:3

50 Michael Feichtinger 3:2

33 Manuel Peintinger 2:2

21 Jusuf Ismaili 1:2

17 Luca Ilisevic 1:1

14 Georgios Firiaridis 0:1

