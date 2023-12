Zehn-Tore-Festival: SV Hirschstetten holt bei Dynamo Wollers 0:3 auf

Details Samstag, 09. Dezember 2023 19:57

Trotz eines zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstandes erreichte Hirschstetten einen deutlichen 7:3-Erfolg gegen Dynamo Wollers. Die Beobachter waren sich einig, dass Dynamo Wollers als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Blitzstart für Wollers

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Muhammed Suljovic sein Team in der 21. Minute. In der 31. Minute brachte Abdel Badr El-Din das Netz für Dynamo Wollers zum Zappeln. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Hirschstetten dreht auf

El-Din legte in der 47. Minute zum 3:0 für Dynamo Wollers nach. Wer denkt, dass das Spiel zu Gunsten der Gastgeber entschieden ist, der irrt. Mit schnellen Toren von Mario Neumeister (49.) und Richard Kagerer (55.) schlug SV Hirschstetten innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Anas El-Tahir schockte Dynamo Wollers und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Hirschstetten (64./73.). Mit dem Tor zum 5:3 steuerte Kagerer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Für klare Verhältnisse sorgte der Gast, indem man das 6:3 markierte (82.). Dynamo Wollers ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Hirschst. nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Die Hintermannschaft von Dynamo Wollers steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 46 Gegentore kassierte Dynamo Wollers im Laufe der bisherigen Saison. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Dynamo Wollers momentan auf dem Konto.

SV Hirschstetten präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hirschstetten. SV Hirschstetten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Siege waren zuletzt rar gesät bei Dynamo Wollers. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der Hirschstetten ungeschlagen ist.

Aufstellungen:

Dynamo Wollers: Nico Mayer, Tobias Tränkler, Benjamin Ramadani, Ibrahim Yildiz, Muhammed Suljovic, Esat Yilmaz, Anass Agazzoum (K), Schimon Megrelischwili, Armin Islamovic, Abdel Badr El-Din, Mustafa Erel



Ersatzspieler: Eren Ünal, Kenan Gürler, Matija Milanovic, Abdelsetar Alaidl, Timon Paulsen



Trainer: Andreas Fitzthum

Hirschstetten: Marcel Rihs, Julian Milovic, Robert Hochmayer, Manuel Vilim (K), Mahmoud El-Sayed, Anas El-Tahir, Philip Tinhof, Bozidar Milanovic, Mario Neumeister, Richard Kagerer, Lukas Paradeiser



Ersatzspieler: Lukas Brunner, Daniel Ritter, Piotr Jaszczynski, Leon Iglseder, Alexander Kallmeyer, Oliver Parzer



Trainer: Ing. Gerald Erler

Oberliga B: Dynamo Wollers – SV Hirschstetten, 3:7 (2:0)

84 Piotr Jaszczynski 3:7

82 Piotr Jaszczynski 3:6

80 Richard Kagerer 3:5

73 Anas El-Tahir 3:4

64 Anas El-Tahir 3:3

55 Richard Kagerer 3:2

49 Mario Neumeister 3:1

47 Abdel Badr El-Din 3:0

31 Abdel Badr El-Din 2:0

21 Muhammed Suljovic 1:0

