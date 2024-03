KSC/FCB Donaustadt deklassiert SC Elite

Details Montag, 18. März 2024 20:11

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich KSC/FCB Donaustadt und SC Elite mit dem Endstand von 6:0. An der Favoritenstellung ließ KSC/FCB Donaustadt keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Elite einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Donaustadt erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Glasklare Sache

Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Sasa Dimitrijevic verantwortlich (12.). Zur Pause hatte KSC/FCB Donaustadt eine hauchdünne Führung inne. Mohamed Mansour beförderte das Leder zum 2:0 von KSC/FCB Donaustadt über die Linie (50.). Mit dem 3:0 von Michael Goiss für Donaustadt war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Für das 4:0 sorgte KSC/FCB Donaustadt in Minute 80. Doppelpack für Donaustadt: Nach seinem ersten Tor (82.) markierte Thimon Pelka wenig später seinen zweiten Treffer (84.). Am Ende kam KSC/FCB Donaustadt gegen SC Elite zu einem verdienten Sieg.

Die drei Punkte brachten KSC/FCB Donaustadt in der Tabelle voran. Donaustadt liegt nun auf Rang vier. Mit 40 geschossenen Toren gehört KSC/FCB Donaustadt offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga B. Die bisherige Spielzeit von KSC/FCB Donaustadt ist weiter von Erfolg gekrönt. Donaustadt verbuchte insgesamt sieben Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für KSC/FCB Donaustadt, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 42 Gegentreffern hat SC Elite schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,23 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SC Elite befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen KSC/FCB Donaustadt weiter im Abstiegssog. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Elite alles andere als positiv. Die Situation bei SC Elite bleibt angespannt. Gegen Donaustadt kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Sonntag tritt KSC/FCB Donaustadt bei Dynamo Wollers an, während SC Elite einen Tag zuvor SV Aspern empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Windisch (Trainer Donaustadt): "Also ein großes Lob an mein Team. Das Derby war einfach genial. Wir hatten das Spiel von Anfang an in der Hand. Leider hatte der Gegner einen super Tormann zwischen den Pfosten sonst hätten wir zweistellig gewinnen müssen Nichtsdestotrotz haben wir leider einen schweren Verlust weil unser Tormann Simon Nechwatal mit einer Gehirnerschütterung im Spital aufgenommen wurde. Wir die ganze Familie KSC.Donaustadt möchten ihm hiermit gute Besserung wünschen."

Oberliga B: KSC/FCB Donaustadt – SC Elite, 6:0 (1:0)

84 Thimon Pelka 6:0

82 Thimon Pelka 5:0

80 Ivan Strapajevic 4:0

56 Michael Goiss 3:0

50 Mohamed Mansour 2:0

12 Sasa Dimitrijevic 1:0

