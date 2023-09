Der 1. Simmeringer SC ist bereit für das zweite Stadtliga-Jahr

Details Donnerstag, 14. September 2023 22:20

Der 1. Simmeringer SC absolvierte bereits die ersten vier Spiele der aktuellen Stadtliga-Saison. Die vergangene Spielzeit konnte man solide auf dem neunten Platz beenden. Genau einen Platz vor 1980 Wien, die ebenfalls Aufsteiger in der Saison waren. Im zweiten Jahr möchte man natürlich mehr, Trainer Karl Höflich gibt einen Einblick in seine Mannschaft und beantwortet die Fragen von Ligaportal.



Ligaportal: Wenn sie auf den Saisonstart vom letzten Jahr zurückblickten und sich den von heuer anschauen, wie würden sie das vergleichen?

Karl Höflich: Letztes Jahr war ich noch Co-Trainer zu dem Zeitpunkt, trotzdem kann ich sagen, dass der Start dieses Jahr um einiges besser ist. Wir haben bereits jetzt schon mehr Punkte sammeln können als im Vorjahr nach sieben Runden. Die Verjüngung des Kaders macht sich auch am Platz bemerkbar, das freut mich als Trainer. Natürlich fehlt ab und zu etwas an Routine, aber ich bin positiv gestimmt für die kommenden Runden.



Ligaportal: Welche Ziele setzt man sich dieses Jahr, wo sieht man sich nach 30 Runden?

Karl Höflich: Ich möchte diese Mannschaft gerne langfristig halten, begleiten und weiterentwickeln. Daran arbeiten wir auch Woche für Woche im Training. Jeder Spieler soll auch die Möglichkeit haben, sich individuell zu verbessern. Am Ende wollen wir einen gesicherten Platz im Mittelfeld und zeigen, dass wir auch das Niveau in der Stadtliga im zweiten Jahr mitgehen können.



Ligaportal: Sehen sie schon Schwachstellen oder Bereiche in denen man mehr arbeiten muss?

Karl Höflich: Bei einer jungen Mannschaft fehlt es immer an paar Sachen, der Vorteil ist aber, dass man diese Spieler noch entwickeln kann, weil viele noch nicht ihr Maximum erreicht haben. Eine fehlende Routine wird uns wahrscheinlich noch länger begleiten. Wie fast jeder Trainer bin ich mit der Chancenauswertung meiner Truppe nicht zufrieden, in dieser Liga muss man jede Möglichkeit nutzen, Fehler werden hier sofort bestraft. Daran und auch am Umsetzen der taktischen Vorgaben werden wir noch arbeiten, ich bin sehr zuversichtlich.



Karl Höflich: Ja definitiv, wir haben in der Vorsaison viel mitnehmen und lernen können. Wir wissen nun, was uns hier erwartet und sind besser vorbereiten. Die Stadtliga ist ja auch bekannt dafür, dass jeder jeden schlagen kann. Am Ende schauen wir wieder nur auf unsere Leistung und wollen als Mannschaft vorankommen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.