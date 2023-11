Nachtragsspiel: SK Slovan HAC bezwingt auswärts SC Mannswörth

Details Donnerstag, 09. November 2023 14:45

In dieser Woche gab es gleich zwei Nachtragsspiele. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse kam es zur Partie zwischen Gerasdorf und dem SV Schwechat am Dienstag um 19:30 (1:1). Eine halbe Stunde früher empfing der SC Mannwörth zu Hause den SK Slovan HAC. Die Gäste aktuell in einer sehr starken Form auf dem dritten Tabellenplatz, obwohl man die letzten zwei Spiele verloren hatte. Der SC Mannswörth ist aber trotzdem keine Mannschaft mehr die man unterschätzen sollte und auch immer für eine Überraschung gut ist. Um 19:00 pfiff Schiedsrichter Pascal Günsberg vor etwas mehr als 100 Zuschauern die Partie an.

In der ersten Hälfte kam es zu einem ausgeglichen Spiel und einem offenen Schlagabtausch. In der Anfangsphase eher noch Slovan näher an einer Führung dran durch mehrere hochkarätige Chancen. Mannswörth im Anschluss setzt vor allem auf lange Bälle, die auch für Unsicherheiten sorgten, aber auch hier blieb der Erfolg aus. Es ging mit einem 0:0 für beide Mannschaften in die Pause.

Slovan holt sich drei Punkte

Ab jetzt hatte Slovan klar die Nase vorn man vergab mehrere Top-Chancen. Eine spielentscheidente Szene ereignete sich knapp einer Stunde als Ergün Özel mit gelb-rot vom Platz flog. Jetzt starteten die Gäste eine Druckphase und brachten auch zwei neue Spieler, die noch zum Sieg verhelfen sollen. Gleich zehn Minuten nach der Einwechslung stellt Theissl auf 1:0. Durch eine spielerische Aktion in der 92. Spielminute war das Spiel entschieden, Matej Lukic-Grancic stellt auf 2:0. Denn Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Steinbacher, als er nach einem Pressing-Ballgewinn das 3:0 erzielte. Damit wandern drei Punkte zum SK Slovan HAC, die nächste Woche den SV Wienerberg zu Hause empfangen. Für Mannswörth geht es auswärts gegen Hellas Kagran.

Stimme zum Spiel

Gerhard Werner (Train SK Slovan HAC)

„Unterm Strich ein hochverdienter Sieg für meine Mannschaft, einfach durch das enorme Chancen-Plus. Deswegen passt auch das Ergebnis.“

