Testspiele der Wiener Stadtligisten im Überblick!

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 08:36

Langsam aber sicher starten die Vereine der Wiener Stadtliga in die Vorbereitung. Die meisten haben bereits letzte Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Wie auch schon in den vergangenen Vorbereitungen, bietet euch LIGAPORTAL auch diesmal wieder einen Überblick über alle (bisher) bekannten Testspieltermine der Stadtligisten. Diese findet ihr kompakt unten:

TESTSPIELÜBERSICHT Winter 2024*

Sportunion Mauer:

20.01. - 16:00 - SV Leithaprodersdorf (h)

27.01. - 14:00 - ASV Draßburg (h)

30.01. - 19:30 - ASK Kottingbrunn (h)

03.02. - 14:00 - SV Gloggnitz (h)

06.02. - 17:30 - FC Marchfeld Donauauen (a)

16.02. - 19:30 - SG Ortmann/Oed-Waldegg (h)

24.02. - 14:00 - ASKÖ Klingenbach (h)

SV Dinamo Helfort:

16.01. - 19:00 - 1. FC Bisamberg (h)

20.01. - 14:00 - ASK Bad Vöslau (h)

24.01. - 18:00 - SV Stripfing Amateure (h)

26.01. - 19:00 - TWL Elektra (h)

30.01. - 19:00 - Baden Casino (h)

02.02. - 18:00 - AKA FC Flyeralarm Admira U18 (h)

03.02. - 14:00 - SC Lilienfeld (h)

09.02. - 20:00 - ASK Kaltenleutgeben (h)

15.02. - 19:30 - TSU Obergänserndorf (h)

17.02. - 14:00 - ASK Kottingbrunn (h)

23.02. - 19:30 - Wiener Sport-Club (a)

SK Slovan HAC:

20.01. - 14:00 - Post SV (h)

24.01. - 19:00 - SC Wiener Viktoria (h)

27.01. - 14:00 - SV Sieghartskirchen (h)

30.01. - 19:00 - SV Leobendorf (h)

03.02. - 14:00 - LAC-Inter (h)

09.02. - 18:30 - ASV Siegendorf (h)

17.02. - 14:00 - SC Gablitz (h)

SC Mannswörth:

20.01. - 12:45 - Rennweger SV (a)

24.01. - 20:00 - ASK Eggenburg (a)

27.01. - 10:00 - SC Leopoldsdorf/Wien (a)

31.01. - 19:00 - LAC-Inter (a)

03.02. - 16:00 - FavAC (a)

10.02. - 15:00 - NAC (a)

14.02. - 19:45 - Sportunion Schönbrunn (a)

17.02. - 19:00 - SC Ostbahn XI (a)

21.02. - 19:00 - SC Wiener Viktoria (a)

25.02. - 14:00 - SV Horn Amateure (a)

FC 1980 Wien:

24.01. - 18:30 - ASK Kaltenleutgeben (h)

27.01. - 14:00 - SC Korneuburg (h)

31.01. - 18:30 - ASK Marienthal (h)

03.02. - 14:30 - SG Rohrbach/St. Veit (h)

10.02. - 17:00 - FC 1980 Wien (a)

17.02. - 15:00 - SV Horn Amateure (h)

21.02. - 18:30 - SC Leopoldsdorf/Wien (h)

24.02. - 15:00 - Gersthofer SV (h)

Red Star Penzing:

20.01. - 13:00 - FC Inzersdorf (h)

27.01. - 14:00 - Sportunion Schönbrunn (h)

31.01. - 18:45 - FC Purkersdorf (h)

03.02. - 14:00 - DSV Fortuna 05 (h)

17.02. - 14:00 - AKA FC Flyeralarm Admira U18 (h)

20.02. - 19:00 - SV Langenrohr (a)

SV Donau:

19.01. - 19:00 - SV Sierndorf (h)

24.01. - 19:30 - NAC (a)

26.01. - 18:00 - First Vienna FC 1894 (a)

27.01. - 14:00 - Wr. Neudorf (h)

01.02. - 19:00 - SV Leobendorf (h)

06.02. - 18:30 - Wiener Sport-Club (a)

09.02. - 17:15 - FC Marchfeld Donauauen (a)

17.02. - 14:30 - FC Mauerwerk Immo (h)

24.02. - 14:00 - SC Wiener Viktoria (h)

FC Stadlau:

19.01. - 17:30 - FC Marchfeld Donauauen (a)

03.02. - 14:00 - SC Korneuburg (h)

09.02. - 18:30 - Wiener Sport-Club (h)

17.02. - 14:00 - SC Zwettl (h)

24.02. - 14:00 - FAC Wien Amateure (h)

WAF pinova Telekom:

20.01. - 14:00 - SV Leobendorf (h)

24.01. - 19:30 - DSV Fortuna 05 (a)

31.01. - 19:30 - FC Deutschkreutz (h)

03.02. - 14:30 - SC Mibag Retz (h)

07.02. - 19:00 - LAC-Inter (h)

10.02. - 14:30 - TWL Elektra (h)

14.02. - 19:30 - NAC (a)

17.02. - 14:30 - SC Korneuburg (h)

25.02. - 10:30 - Royal Persia (h)

SV Wienerberg 1921:

27.01. - 14:00 - ASK Marienthal (h)

03.02. - 14:30 - Sportunion Schönbrunn (a)

06.02. - 18:30 - SC Lilienfeld (h)

10.02. - 14:00 - SC Neusiedl/See 1919 (a)

13.02. - 18:30 - SC/ESV Parndorf 1919 (h)

17.02. - 15:00 - SV Waidhofen/Thaya (h)

24.02. - 15:00 - ASV Vösendorf (h)

SV Gerasdorf Stammersdorf:

21.01. - 14:00 - SV Horn Amateure (a)

24.01. - 19:30 - Wiener Sport-Club 1B (a)

27.01. - 16:00 - SV Essling (a)

30.01. - 18:00 - SR Donaufeld (a)

02.02. - 19:00 - FC Mistelbach (a)

07.02. - 19:00 - Gersthofer SV (a)

10.02. - 14:30 - A11 - R.Oberlaa (a)

14.02. - 19:00 - DSV Fortuna 05 (a)

21.02. - 19:00 - SK Ernstbrunn (h)

24.02. - 15:00 - SC Lilienfeld (h)

Austria XIII Auhof Center:

20.01. - 14:00 - FCJ Alt-Ottakring (h)

24.01. - 18:30 - LAC-Inter (h)

27.01. - 14:00 - ASK Mannersdorf (h)

31.01. - 18:30 - SV Sieghartskirchen (h)

03.02. - 14:00 - Wiener Sport-Club 1B (h)

09.02. - 18:30 - SKN St. Pölten Juniors (h)

14.02. - 19:00 - SC Lilienfeld (h)

17.02. - 14:00 - SG Rohrbach/St. Veit (h)

24.02. - 14:00 - First Vienna FC 1894 Amateure (h)

1. Simmeringer SC:

20.01. - 14:00 - 1. FC Bisamberg (h)

23.01. - 18:30 - SC/ESV Parndorf 1919 (h)

27.01. - 14:00 - SG Rohrbach/St. Veit (h)

03.02. - 14:00 - SV Stockerau (h)

10.02. - 14:00 - SC Kittsee (h)

17.02. - 14:00 - Baden Casino (h)

24.02. - 14:00 - UFC Tadten (h)

FC Hellas Kagran:

26.01. - 18:30 - SC Mibag Retz (h)

30.01. - 18:30 - SC/ESV Parndorf 1919 (h)

03.02. - 14:00 - SC Leopoldsdorf Marchfeld (h)

10.02. - 14:00 - FC Tulln (h)

14.02. - 18:30 - FC Mistelbach (h)

17.02. - 14:00 - SC Kittsee (h)

SV Schwechat:

13.01. - 16:00 - FC Mauerwerk Immo (a)

19.01. - 19:00 - SC Neusiedl/See 1919 (a)

27.01. - 14:30 - A11 - R. Oberlaa (a)

02.02. - 18:30 - SV Sierndorf (a)

23.02. - 16:00 - ASK Ebreichsdorf (a)

ASV 13:

23.01. - 18:45 - USC Perchtoldsdorf (h)

27.01. - 14:00 - Gersthofer SV (a)

31.01. - 20:00 - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II (h)

11.02. - 19:00 - NWZ TWL Elektra U18 (a)

21.02. - 19:15 - Siemens Großfeld (a)

24.02. - 16:00 - FC Mauerwerk Immo (a)

27.02. - 18:45 - Cro-Vienna BD Gruppe

*Änderungen vorbehalten