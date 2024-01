SV Donau gibt dritten Platz als Saisonziel aus

Details Freitag, 12. Januar 2024 19:14

Der SV Donau beendete die Hinrunde in der Wiener Stadtliga auf dem siebenten Tabellenplatz. Die Donauer konnten 24 Punkte einfahren und sind damit wohl zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Nermin Jusic. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Nermin Jusic: "Die Herbstrunde war leider nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Durch viele Verletzungen haben wir im Herbst fast nie zwei Runden hintereinander mit der gleichen Aufstellung gespielt. Uns haben fast immer 6 bis 8 Stammspieler gefehlt. Positiv im Herbst war dass wir noch mehr junge Spieler eingesetzt haben, die alle noch U18 spielberechtigt sind. Wir haben im Herbst mit Abstand die jüngste Mannschaft gehabt, oft war das Durchschnittsalter der Mannschaft knapp über 19 Jahre und mit einer so jungen Mannschaft sind dann 24 Punkte nicht so schlecht."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Nermin Jusic: "Gleich die erste Runde gegen Slovan, wo wir 7:0 gewonnen haben. Das war das einzige Mal, wo ich fast die ganze Mannschaft zu Verfügung hatte."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Nermin Jusic: "Die Winterpause genieße ich sehr. Es ist die einzige Zeit, wo man bisschen mehr Zeit hat zum abschalten. Die Mannschaft hat ein Heimprogramm und das wird sehr gut gemacht derzeit."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Nermin Jusic: "Wir wollen versuchen, den dritten Platz zu erreichen und im Wiener Cup so weit wie möglich zu kommen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Nermin Jusic: "Ligaportal ist sehr wichtig für den Amateursport. Es wird fast nirgends mehr über uns berichtet und deshalb ist Ligaportal eine super Sache."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. den Meistertitel?

Nermin Jusic: "Der Meisterkampf wird spannend, wenn Union und Helfort weiter so viel gewinnen wird man wahrscheinlich mindestens 75 Punkte brauchen für die Meisterschaft. Ich glaube dass man mit 27 Punkten mit dem Abstieg nichts zu tun hat."

Foto: Mandl