Sportunion Mauer hält die Null fest!

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Sportunion Mauer mit 1:0 gegen SK Slovan HAC für sich entschied. Christoph Knirsch, Individualtrainer von Sportunion Mauer, sprach am Ende von einem verdienten, wenngleich knappen Heimsieg. "Wir haben eigentlich nichts zugelassen, lediglich im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug." Die Ausgangslage sprach für Sportunion Mauer, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Gegner kontrolliert

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mehr vom Spiel hatten die Hausherren, ihre Chancen konnten sie aber nicht verwerten.

Goldtor nach Elfmeter

Das Spiel blieb nach dem Seitenwechsel gleich, Sportunion Mauer war bestimmend. Im letzten Drittel fehlte jedoch die Präzision. Der goldene Treffer von Alexander Frank in der 64. Minute fiel dann aus einem Elfmeter, der nach einem Foul verhängt wurde. Im Anschluss hätten die Hausherren noch nachlegen können. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Sportunion Mauer und Slovan HAC aus.

Christoph Knirsch (Individualtrainer Sportunion Mauer):

"Wir haben eigentlich nichts zugelassen, lediglich im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug. Da hat der letzte Pass oftmals nicht geklappt. Über die gesamte Spielzeit waren wir aber eigentlich nicht gefährdet."

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Sportunion Mauer die Position im oberen Tabellendrittel. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Heimteams ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 21 Gegentore zugelassen hat. Die Saison von Sportunion Mauer verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Sportunion Mauer nun schon elf Siege und sieben Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

Trotz der Niederlage belegt SK Slovan HAC Trachten Witzky weiterhin den achten Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich Sportunion Mauer voll in der Spur. Die Formkurve von SK Slovan HAC dagegen zeigt nach unten.

Sportunion Mauer tritt erst am 15.04.2023 (16:00 Uhr) zum nächsten Spiel bei Austria XIII Auhof Center an. Einen Tag später empfängt Slovan HAC SC Mannswörth.

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer – SK Slovan HAC Trachten Witzky, 1:0 (0:0)

64 Alexander Frank 1:0

