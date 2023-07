SPG HRVATI geht "extrem motiviert" in die kommende Spielzeit

Details Dienstag, 25. Juli 2023 19:00

„The show must go on…“! SPG HRVATI, im Vorjahr wie schon 2021/22 neuerlich auf Endrang acht im Klassement der 1. Klasse Mitte angesiedelt, späht bereits mit einem Auge auf die kommende Saison und steckt selbstverständlich schon inmitten der Vorbereitung für die Spielzeit 2023/24. Ein Punkte-Schnitt von 1,125 resultierte unlängst in einer zahlenmäßigen Ausbeute von 27 Zählern. Ligaportal blickte mit dem Sportlichen Leiter Mark Domnanovich zurück auf das unlängst Geschehene und warf auch einen Blick auf den als Ziel gesetzten „Wunschzettel“ fürs kommende Jahr…

Ligaportal: „In der abgelaufenen Saison erreichte man mit Rang neun einen Platz im unteren Tabellenmittelfeld. Wie zufrieden zeigt man sich vereinsintern mit diesem Abschneiden“?

Mark Domnanovich: „Mit dem neunten Platz sind wir nicht wirklich zufrieden, zumal wir einige leichte Punkte verschenkt haben“.

Ligaportal: „Hat es im sommerlichen Transferkarussell bereits Zu- oder Abgänge gegeben“?

Mark Domnanovich: „Abgänge sind Benjamin Toth (Tschurndorf), Gabor Jakubovic (Tschurndorf), Balazs Imre (Zuberbach), Lukas Berlakovich (Neutal) und Mate Varga (Bozsoki SE). Zugänge sind Christian Bendra (SPG Edelserpentin), Lukas Schedl (Oberloisdorf), Benjamin Pogonyi (Mannersdorf), Mate Gillich (Z-S-P) und David Kelemen Soproni (FAC). Darüber hinaus Clemens Horvath, Jonas Klaus und Daniel Dimitrov aus der U16 und Spielertrainer Denis Glavina (UFC Rohrbach-Berg)".

Ligaportal: „Ende Juli ist die Vorbereitung gewiss bereits voll im Gange: Wie verläuft die „Warm-up“-Phase bislang und welche Ziele steckt man sich für die kommende Saison“?

Mark Domnanovich: „Mit der Vorbereitung sind wir bislang sehr zufrieden, alle sind extrem motiviert und in Summe konnten wir die Mannschaft, so glaube ich, sehr gut verstärken. Für die kommende Saison wollen wir allen voran die jungen Spieler weiterentwickeln und sogleich auch mehr Punkte holen, damit am Ende ein besserer Tabellenplatz als im letzten Jahr herausspringt".

Zahlen & Fakten SPG HRVATI 2022/23



Bilanz: Acht Siege, drei Remis und 13 Niederlagen

Punkteausbeute: 27 Zähler aus 24 Spieltagen

Heim-Tabelle: Rang elf mit 14 Punkten

Auswärts-Tabelle: Rang acht mit 13 Punkten

Herbst-Klassement: Platz sechs mit 17 Zählern

Frühjahrs-Klassement: Platz elf mit zehn Zählern

Höchster Saisonsieg: 8:1 gegen UFC Neckenmarkt

Höchste Saisonniederlage: 2:8 gegen ASV Draßburg KM II

