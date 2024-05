Hattrick von Lukas Wenninger: Pinkafeld besiegt Leithaprodersdorf mit 4:2

Spielberichte

Nach der vorzeitigen Bekanntgabe des Trainerwechsels im Sommer war man gespannt, wie die Spieler vom SC Pinkafeld im Spiel gegen den SV Leithaprodersdorf in der 27. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga auf diese Tatsache reagieren werden. Die Reaktion war beispielhaft, in einer hochklassigen Begegnung behielten die Hausherren über Leithaprodersdorf die Oberhand und konnten einen verdienten 4:2 Heimsieg verbuchen.

Schnelle Tore zu Spielbeginn

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, in der 1. Minute tauchte Lukas Wenninger allein vor dem Goalie der Gäste auf, brachte das Leder aber nicht im Kasten der Auswärtigen unter. Und weil es mit dem Tor nicht geklappt hat, machte Wenninger zwei Minuten später einen zweiten Versuch, wurde ideal von David Korherr angespielt und dieses Mal landete das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Wiederum zwei Minuten später der nächste Torjubel, dieses Mal auf der anderen Seite, Noel Kustor konnte einen Abpraller nach einem Freistoß über die Torlinie drücken und es stand 1:1. Es entwickelte sich in der Folge ein offener Schlagabtausch mit gefährlichen Torannäherungen beider Mannschaften. In der 27. Minute ein Konter der Hausherren, David Korherr passt zur Mitte zum mitgelaufenen Lukas Wenninger und der erzielt mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung für die Halwachs-Truppe. Kurz vor dem Seitenwechsel eine Riesenausgleichschance für die Gäste. Die Heimischen verlieren im Mittelfeld den Ball und dann geht es wie immer bei Leithaprodersdorf ; ein rasanter. Konter über die linke Seite, der Ball kommt in den Strafraum und Levi Markhardt, setzt den Ball knapp über das Tor von Andi Diridl. Mit der 2:1- Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld machte den Sack zu

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es für beide Mannschaften eine Vielzahl an gute Torchancen, diese wurden aber nicht verwertet. In der 65. Minute war es wieder Teufelskerl Lukas Wenninger, der mit seinem Triplepack nach Vorlage von David Korherr auf 3:1 erhöhte. Nur sieben Minuten später erzielte Christoph Saurer mit einem gekonnten Schuss das 4:1 für die Hausherren. In der 88. Minute zeigte Schiedsrichter Christoph Ruffa nach einem Handspiel von Stefan Diridl auf den Punkt und Goalgetter Noel Kustor verwandelte souverän zum 2:4 Anschlusstreffer, was auch gleichzeitig der Endstand dieser hochklassigen, spannenden Partie war.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein ausgezeichnetes Match, auch für die Zuschauer gut anzuschauen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft für die hervorragende Leistung, welche sie heute gezeigt hat, aus der Lukas Wenninger mit seinen drei Treffern und Klaus-Peter Puhr herausstachen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir sind heute nicht gut aufgetreten, wir machen zu viele individuelle Fehler, man darf auswärts keine zwei Kontertore einfangen. Der Sieg für Pinkafeld, die uns auch überlegenen waren, geht in Ordnung.“

