Triplepack von Mario Guttmann entledigt Schattendorf von den ärgsten Abstiegssorgen

Details Sonntag, 19. Mai 2024 08:56

In der 27. Runde der Burgenlandliga war der in der Erfolgsspur befindliche USV Halbturn Gastgeber für den SV Schattendorf. Die Hausherren befinden sich in einem absoluten Flow und konnten die letzten Spiele gewinnen. Für die Gäste zählt nur ein voller Erfolg, um sich von der Abstiegszone zu entfernen. In einer nicht sehr hochklassigen Partie gingen die Gäste als verdiente Sieger vom Platz, da die Hausherren nicht zu ihrem Spiel fanden und keine angemessene Leistung boten.

Schattendorf dominierte das Spiel

An die 250 Zuschauer sind in das Kastanien-Stadion gepilgert, um einen weiteren Sieg ihrer Mannschaft zu verfolgen. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und zeigten einen ansehnlichen Offensivfußball. Bei den Hausherren hatte man einige Ausfälle zu beklagen und die neu formierte Mannschaft fand einfach nicht zu ihrem Spiel und konnte kein gelungenes Kombinationsspiel kreieren. In der 34. Minute luchst Mario Guttmann einem Verteidiger der Hausherren den Ball ab und locht zur 1:0-Führung für die Auswärtigen ein. Es folgten weitere Angriffe der Walzer-Truppe und in der 43. Minute war es wieder Mario Guttmann, der nach einem zielgenauen Stanglpass von Fabian Stein zum 2:0 einnetzte. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen, keine Torchancen wurden heraus gespielt. Mit der 2:0-Führung von Schattendorf wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden nach dem Anschlusstreffer spielbestimmend

Kurz nach dem Wiederanpfiff, in der 50. Minute war es Igor Paldan, der nach einem Eckball per Kopf den 1:2 Anschlusstreffer erzielte. Im Anschluss zeigten die Hausherren ihre Klasse und setzten die Gäste permanent unter Druck, ohne daraus ein zählbares Ergebnis zu lukrieren. Im Gegenteil, in der Nachspielzeit war es wieder Mario Gutmann, der mit seinem Triplepack den 3:1 Endstand für die Gäste erzielte.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Heute hat meine Mannschaft kein gutes Spiel gezeigt, was aber auch zu befürchten war, den einige Gelbsperren und verletzte Spieler fehlten im Kader der Kampfmannschaft. Vom Mittelfeld kamen keine Impulse, sodass die Offensivreihe völlig in der Luft gehangen hat.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Wir waren vor dem Spiel schon ein wenig angespannt, denn wir haben nur noch zwei Spiele im Terminkalender, eines davon ist Siegendorf. Wir sind voller Respekt nach Halbturn gereist und meine Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gezeigt und durch einen überragenden Mario Guttmann auch verdient gewonnen.“

