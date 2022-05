HRVATI beendet die Negativserie und gewinnt gegen Weppersdorf

Details Montag, 23. Mai 2022 18:05

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Spg HRVATI und Weppersdorf, die mit 1:0 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte die SG HRVATI knapp für sich entschieden und mit 3:2 gewonnen.

Beide Mannschaften ließen es zunächst etwas ruhig angehen, es dauerte, bis man zu den ersten Möglichkeiten kam. Eine davon nutzten die Hausherren dann kurz vor der Pause. Mario Bintinger versenkte die Kugel zum 1:0 (37.), er war erst kurz zuvor für den verletzten Lukas Berlakovich ins Spiel gekommen.

Goalie im Mittelpunkt

In der zweiten Halbzeit drückten dann die Weppersdorfer, doch immer wieder scheiterte man an HRVATIs Schlussmann Gergely Elias, der sich mehrmals auszeichnen konnte bis zum Ende. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich HRVATI bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht. Das Heimteam, die SG HRVATI findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. HRVATI verbuchte insgesamt 9 Siege, vier Remis und 10 Niederlagen. Der ASK Weppersdorf befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. 11 Siege, nur ein Remis und 11 Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Am nächsten Samstag (17:30 Uhr) reist die SG HRVATI zum SC Piringsdorf, gleichzeitig begrüßt Weppersdorf die zweite Mannschaft vom SC Bad Sauerbrunn auf heimischer Anlage.

"Wir können uns letztendlich auch bei unserem Goalie bedanken, der den Sieg festfehalten hat", so HRVATIs Sektionsleiter Michael Karall.

Der Beste: Gergely Elias (HRVATI)

1. Klasse Mitte: SG HRVATI – ASK Weppersdorf, 1:0 (1:0)

37 Mario Bintinger 1:0