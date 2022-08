Erfolgreiche Aufholjagd von HRVATI - irres Finish sorgt für Sieg!

Details Montag, 08. August 2022 19:00

Was für ein Spiel in der 1.Klasse Mitte! Ein spannendes Spiel lieferten sich die SPG HRVATI und der Aufsteiger des ASK Raiding zum Saisonauftakt, das 4:3 endete. Bis 10 Minuten vor Schluss hatte Raiding alles im Griff, doch ein irres Finish sorgte für unfassbare Szenen.

Raiding geriet in der achten Minute ins Hintertreffen, HRVATI nutzte die erste wirklich gute Chance des Spiels zur Führung, doch die Raidinger erholten sich sehr rasch. In der zwölften Minute brachten die Gäste den Ball erstmals im Netz von HRVATI zum Ausgleich unter und die Raidinger machten weiterhin Druck und nutzten die Fehler von HRVATI brutal aus. Kurz vor der Pause traf Martin Gyurasz für den ASK Raiding (40.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Richard Nemeth mit dem 3:1 für Raiding zur Stelle (45.), eigentlich schon fast die Vorentscheidung, möchte man glauben. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Irres Finish besiegelt Sieg

Doch was dann im zweiten Durchgang los war, konnte niemand erwarten. Denn mit Fortdauer des Spiels hatte HRVATI nichts mehr zu verlieren. Die SPG HRVATI witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 ein (81.) per Elfer, ab da begannen bei den Raidingern die Nerven zu flattern. In der 86. Minute verhinderte die Hintermannschaft vom ASK Raiding den Gegentreffer von HRVATI nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war, 3:3! Raiding wirkte gebrochen und dies nutzten die Hausherren, nach einem Eckball nach Lukas Berlakovich den Ball per Dropkick und versetzte alle in Jubelstimmung! Was für ein Ende in einem packenden Spiel.

"Raiding hat sich zu sehr zurückgezogen, wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir nochmal rausgehen und dran glauben, ein tolles Finish und ich bin stolz auf die Jungs", so HRVATIS Trainer Bintinger.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – ASK Raiding, 4:3 (1:3)

90 Lukas Berlakovich 4:3

86 David Grubits 3:3

81 Marko Novokmet 2:3

45 Richard Nemeth 1:3

40 Martin Gyurasz 1:2

12 Richard Koebanyai 1:1

8 Marko Novokmet 1:0