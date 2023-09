ASV Draßburg II feiert Kantersieg über Piringsdorf

Details Samstag, 23. September 2023 19:35

Piringsdorf steckte gegen die Zweitvertretung von ASV Draßburg eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Draßburg II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Piringsdorf einen klaren Erfolg.

Zum Kehraus eine deutliche Angelegenheit

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ASV Draßburg KM II bereits in Front. Raphael Federer markierte in der ersten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Elmir Hrustanbegovic (7.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Den Vorsprung von ASV Draßburg II ließ Dejan Cosic in der 48. Minute anwachsen. Durchsetzungsstark zeigte sich Piringsdorf, als Laszlo Bacsi (56.) und Nikolas Reitgruber (61.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Eine starke Leistung zeigte Patrick Derdak, der sich mit einem Doppelpack für Draßburg II beim Trainer empfahl (71./83.). Letzten Endes holte ASV Draßburg KM II gegen SC Piringsdorf drei Zähler.

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt ASV Draßburg II nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Erfolgsgarant von Draßburg II ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 25 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. ASV Draßburg KM II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Piringsdorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 14 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Piringsdorf alles andere als positiv.

Mit 13 Punkten auf der Habenseite herrscht bei ASV Draßburg II eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Piringsdorf nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für Draßburg II ist SC Kroatisch Geresdorf (Sonntag, 16:00 Uhr). SC Piringsdorf misst sich am selben Tag mit ASV Pöttsching (15:30 Uhr).

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – SC Piringsdorf, 5:2 (2:0)

83 Patrick Derdak 5:2

71 Patrick Derdak 4:2

61 Nikolas Reitgruber 3:2

56 Laszlo Bacsi 3:1

48 Dejan Cosic 3:0

7 Elmir Hrustanbegovic 2:0

1 Raphael Federer 1:0

