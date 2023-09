Unterpullendorf feiert Heimerfolg über Kroatisch Minihof

Details Sonntag, 24. September 2023 19:39

Kroatisch Minihof konnte SC Unterpullendorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Unterpullendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kroatisch Minihof einen klaren Erfolg.

Souveräne Angelegenheit

Szabolcs Major stellte die Weichen für SC Unterpullendorf auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 zur Stelle war und einen Elfmeter versenkte. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Balazs Vidak glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Tabellenführer (60./71.). Auch im zweiten Akt bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, der allerdings vergeben wurde. Am Ende stand Unterpullendorf als Sieger da und behielt mit dem 3:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – SC Unterpullendorf ist weiter auf Kurs. Die Offensive von Unterpullendorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Kroatisch Minihof war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 19-mal schlugen die Angreifer von SC Unterpullendorf in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich Unterpullendorf bisher geschlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der SC Unterpullendorf ungeschlagen ist.

Die Gäste führen mit neun Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Kommende Woche tritt Unterpullendorf bei Kobersdorf an (Samstag, 16:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Kroatisch Minihof Heimrecht gegen SC Nikitsch.

1. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – Kroatisch Minihof, 3:0 (1:0)

71 Balazs Vidak 3:0

60 Balazs Vidak 2:0

35 Szabolcs Major 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.