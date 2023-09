Doppelpack: Buger sichert Pöttsching den Sieg gegen HRVATI

Details Freitag, 22. September 2023 23:00

Bei Pöttsching gab es für HRVATI nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3. Auf dem Papier ging ASV Pöttsching als Favorit ins Spiel gegen SPG HRVATI – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Souveräner Heimsieg

Pöttsching ging durch Andreas Buger in der 30. Minute in Führung. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Buger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (73.). Marco Piller gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für ASV Pöttsching (88.) - er traf vom Elfmeterpunkt. Schließlich strich Pöttsching die Optimalausbeute gegen HRVATI ein.

ASV Pöttsching verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

SPG HRVATI muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Angriff ist bei SPG HRVATI die Problemzone. Nur fünf Treffer erzielte HRVATI bislang. SPG HRVATI musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da HRVATI insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nächster Prüfstein für Pöttsching ist auf gegnerischer Anlage SC Piringsdorf (Sonntag, 15:30 Uhr). Tags zuvor misst sich HRVATI mit UFC Mannersdorf.

1. Klasse Mitte: ASV Pöttsching – SPG HRVATI, 3:0 (1:0)

88 Marco Piller 3:0

73 Andreas Buger 2:0

30 Andreas Buger 1:0

