Klarer Heimsieg für Pöttsching über Mannersdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:19

Pöttsching kam gegen UFC Mannersdorf zu einem klaren 4:1-Erfolg. ASV Pöttsching erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Souverän und torgefährlich = 4:1

Bernd Steindl brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Front. Philipp Schmiedl erhöhte den Vorsprung von Pöttsching nach 24 Minuten auf 2:0. Manuel Supper verkürzte für Mannersdorf später in der 38. Minute auf 1:2. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Schmiedl seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Mit der Führung für ASV Pöttsching ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Andreas Buger, als er das 4:1 für Pöttsching besorgte (90.). Letzten Endes holte ASV Pöttsching gegen UFC Mannersdorf drei Zähler.

Mit 22 geschossenen Toren gehört Pöttsching offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte. Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist ASV Pöttsching eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Pöttsching im Mittelfeld der Tabelle.

In der Defensive drückt der Schuh bei Mannersdorf, was in den 32 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Seit fünf Spielen wartet UFC Mannersdorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

ASV Pöttsching tritt kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, bei SC Unterpullendorf an. Bereits einen Tag vorher reist Mannersdorf zur Reserve von ASV Draßburg KM. Anpfiff ist ebenfalls um 15:00 Uhr.

1. Klasse Mitte: ASV Pöttsching – UFC Mannersdorf, 4:1 (3:1)

90 Andreas Buger 4:1

42 Philipp Schmiedl 3:1

38 Manuel Supper 2:1

24 Philipp Schmiedl 2:0

15 Bernd Steindl 1:0

