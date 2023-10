Weppersdorf glückt gegen Draßburg II der Turnaround nach der Pause

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:26

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich die Zweitvertretung von ASV Draßburg Weppersdorf mit 3:1 beugen. Die Hausherren verstanden es an diesem 9. Spieltag zu überraschen und die Partie zu drehen.

Trendumkehr in Überzahl

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Elmir Hrustanbegovic sein Team in der 27. Minute, als er per Kopf auf 0:1 stellte. Mit seinem Platzverweis (37.) erwies Alessandro Julian Peter Stirling seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet ASV Draßburg KM II gehörig unter Druck. Im ersten Durchgang hatte der Gast etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. David Gera schockte ASV Draßburg II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Weppersdorf (58./82.). Kurz vor Schluss traf Istvan Eszlatyi für ASK Weppersdorf (92.). Am Schluss siegte Weppersdorf gegen Draßburg II.

ASK Weppersdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Weppersdorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Bei ASV Draßburg KM II präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Nach neun gespielten Runden gehen bereits 19 Punkte auf das Konto von ASV Draßburg II und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die gute Bilanz von Draßburg II hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte ASV Draßburg KM II bisher sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft ASK Weppersdorf auf Kroatisch Minihof, ASV Draßburg II spielt tags darauf gegen UFC Mannersdorf.

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – ASV Draßburg KM II, 3:1 (0:1)

92 Istvan Eszlatyi 3:1

82 David Gera 2:1

58 David Gera 1:1

27 Elmir Hrustanbegovic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.