Kurz vor Schluss: Jakab trifft zum Sieg für Kobersdorf gegen Loipersbach

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:16

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Kobersdorf und SV Loipersbach, die mit 2:1 endete. Das Match stand an Spieltag 9 auf der Agenda.

Heimsieg zur späten Stund'

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Gabor Jakab infolge einer einstudierten Ecke das 1:0 für die Gastgeber (40.). Mit einem Tor Vorsprung für den Ligaprimus ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Adam Kovacs versenkte den Ball in der 69. Minute im Netz von Kobersdorf - ein wunderbarer Kopfball. Zum Mann des Spiels avancierte Jakab, der für Kobersdorf in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (89.) und nach einem weiteren Eckball zur Stelle war. Am Ende verbuchte Kobersdorf gegen Loipersbach einen Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Kobersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer Kobersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte Kobersdorf. Kobersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Mit lediglich sechs Zählern aus neun Partien steht Sportverein Loipersbach auf dem Abstiegsplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von SV Loipersbach alles andere als positiv.

Loipersbach steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Kobersdorf mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kobersdorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SC Kroatisch Geresdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Sportverein Loipersbach SPG HRVATI.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – Sportverein Loipersbach, 2:1 (1:0)

89 Gabor Jakab 2:1

69 Adam Kovacs 1:1

40 Gabor Jakab 1:0

