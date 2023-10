HRVATI biegt Nikitsch vor heimischer Kulisse

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:25

SC Nikitsch steckte gegen SPG HRVATI eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich HRVATI als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Tore allesamt nach dem Seitenwechsel

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Marko Novokmet trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein. SPG HRVATI baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Akos Nemeth beförderte den Ball in der 65. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gastgebers auf 2:0. Mit dem 3:0 sicherte Novokmet HRVATI nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 85. Minute, als Gabor Marics von Nikitsch mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Mit dem Ende der Spielzeit strich SPG HRVATI gegen den Gast die volle Ausbeute ein.

HRVATI bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SPG HRVATI derzeit auf dem Konto. HRVATI ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt SC Nikitsch den sechsten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Nikitsch momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist SPG HRVATI zu Sportverein Loipersbach, zeitgleich empfängt SC Nikitsch SC Piringsdorf.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – SC Nikitsch, 3:0 (0:0)

84 Marko Novokmet 3:0

65 Eigentor durch Akos Nemeth 2:0

62 Marko Novokmet 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.