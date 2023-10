Nikitsch dank Csomos mit Heimsieg über Piringsdorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:41

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Nikitsch und SC Piringsdorf an diesem zehnten Spieltag. SC Nikitsch wurde der Favoritenrolle somit gerecht und gewann dank Hattrick-hero Csomos.

Zuerst Hattrick, dann Rot...

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Piringsdorf bereits in Front. Oliver Kiraly markierte in der zweiten Minute die Führung. Nikitsch zeigte sich wenig beeindruckt. In der vierten Minute schlug Dominik Adam Csomos mit dem Ausgleich zurück. Marcel Bader brachte SC Piringsdorf nach 25 Minuten die 2:1-Führung. In der 32. Minute war Csomos mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Eine Minute später ging SC Nikitsch durch den dritten Treffer von Csomos in Führung. Unmittelbar vor dem Abpfiff kassierte Dominik Adam Csomos von der Heimmannschaft noch die Ampelkarte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte Nikitsch am Samstag trotz Unterzahl einen 3:2-Erfolg gegen Piringsdorf.

Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat SC Nikitsch derzeit auf dem Konto. Nikitsch erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SC Piringsdorf momentan auf dem Konto.

SC Nikitsch setzte sich mit diesem Sieg von Piringsdorf ab und nimmt nun mit 16 Punkten den vierten Rang ein, während die Gäste weiterhin elf Zähler auf dem Konto haben und den zehnten Tabellenplatz einnehmen.

Nikitsch tritt am Freitag, den 27.10.2023, um 19:30 Uhr, bei ASV Pöttsching an. Zwei Tage später (14:00 Uhr) empfängt SC Piringsdorf Sportverein Loipersbach.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SC Piringsdorf, 3:2 (2:2)

78 Dominik Adam Csomos 3:2

32 Dominik Adam Csomos 2:2

25 Marcel Bader 1:2

4 Dominik Adam Csomos 1:1

2 Oliver Kiraly 0:1

