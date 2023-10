Mannersdorf wird von Draußburg II gehörig überrumpelt

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:43

Die Reserve von ASV Draßburg zog UFC Mannersdorf das Fell über die Ohren: 1:8 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Damit wurde Draßburg II der Favoritenrolle vollends gerecht und siegte an Spieltag 10 mit Bravour.

Einbahnstraßen-Fußball vom Allerfeinsten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Raphael Federer markierte in der vierten Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Patrick Derdak schnürte einen Doppelpack (7./35.), sodass der temporäre Tabellenprimus fortan mit 3:0 führte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Elmir Hrustanbegovic die Führung von ASV Draßburg KM II aus. ASV Draßburg II dominierte Mannersdorf in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte UFC Mannersdorf gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Mit weiteren Toren von Dejan Cosic (46.), Zoltan Pollak (51.) und Mag. Michael Wild (55.) stellte Draßburg II den Stand von 7:0 her. Andreas Kirchknopf erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für Mannersdorf. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als ASV Draßburg II für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende fuhr ASV Draßburg KM II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Draßburg II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man UFC Mannersdorf in Grund und Boden spielte.

Die errungenen drei Zähler gingen für ASV Draßburg II einher mit der Übernahme der Tabellenführung, welche zumindest bis zum morgigen Sonntag halten wird. Erfolgsgarant von Draßburg II ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 40 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die bisherige Spielzeit von ASV Draßburg KM II ist weiter von Erfolg gekrönt. ASV Draßburg II verbuchte insgesamt sieben Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für Draßburg II, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Abstiegssorgen von Mannersdorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von UFC Mannersdorf ist deutlich zu hoch. 40 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mannersdorf alles andere als positiv. Die Situation von UFC Mannersdorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen ASV Draßburg KM II handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Nächster Prüfstein für Draßburg II ist Kroatisch Minihof (Samstag, 15:00 Uhr). Mannersdorf misst sich am selben Tag mit SC Unterpullendorf (18:00 Uhr).

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – UFC Mannersdorf, 8:1 (5:0)

92 Alexander Sinabel 8:1

70 Andreas Kirchknopf 7:1

55 Michael Wild 7:0

51 Eigentor durch Zoltan Pollak 6:0

46 Dejan Cosic 5:0

43 Elmir Hrustanbegovic 4:0

35 Patrick Derdak 3:0

7 Patrick Derdak 2:0

4 Raphael Federer 1:0

