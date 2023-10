Souveräner Erfolg für Pöttsching bei Unterpullendorf

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:24

Mit Unterpullendorf und Pöttsching trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für SC Unterpullendorf schien ASV Pöttsching aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende in diesem Match der 10. Runde eine 0:3-Niederlage stand.

Entscheidung schon in Durchgang eins

Marco Piller glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Pöttsching (2./38.). Andreas Buger traf noch vor dem Seitenwechsel zum 3:0 (40.). ASV Pöttsching gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Den gebrauchten Tag von Unterpullendorf unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Patrik Katava durch eine Rote Karte (85.). Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Pöttsching bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SC Unterpullendorf den vierten Platz in der Tabelle ein.

Der Zu-null-Sieg lässt ASV Pöttsching passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 25 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Unterpullendorf kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Pöttsching dagegen schon 16 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Samstag trifft SC Unterpullendorf auf UFC Mannersdorf, ASV Pöttsching spielt tags zuvor gegen SC Nikitsch.

1. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – ASV Pöttsching, 0:3 (0:3)

40 Andreas Buger 0:3

38 Marco Piller 0:2

2 Marco Piller 0:1

