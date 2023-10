Nikitisch muss sich auswärts dem ASV Pöttsching beugen

Details Samstag, 28. Oktober 2023 08:44

Bei Pöttsching holte sich Nikitsch eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ASV Pöttsching die Nase vorn. Man stand sich an Spieltag 11 gegenüber.

Nach Doppelschlag war die Messe gelesen

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Bernd Steindl mit dem 1:0 für die Heimmannschaft zur Stelle (43.). Die Pausenführung von Pöttsching fiel demzufolge knapp aus. Adam Zoltan Szabo erhöhte den Vorsprung von ASV Pöttsching nach 66 Minuten auf 2:0. Andreas Buger vollendete zum dritten Tagestreffer in der 71. Spielminute. Spätenstens zu diesem Zeitpunkt war die Partie damit entschieden. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andras Horvath für einen herrlichen Freistoß-Treffer sorgte (92.). Am Schluss gewann Pöttsching gegen SC Nikitsch.

Pöttsching verbuchte bislang insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Nikitsch besetzt momentan mit 16 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 23.03.2024 empfängt Pöttsching dann im nächsten Spiel Sportverein Loipersbach, während SC Nikitsch am gleichen Tag bei UFC Mannersdorf antritt.

1. Klasse Mitte: ASV Pöttsching – SC Nikitsch, 3:1 (1:0)

92 Andras Horvath 3:1

71 Andreas Buger 3:0

66 Adam Zoltan Szabo 2:0

43 Bernd Steindl 1:0

