ASK Weppersdorf triumphiert mit 2:0 bei Schlusslicht SV Loipersbach

Details Montag, 06. Mai 2024 18:34

In einer spannenden Begegnung am Samstagabend setzte sich der ASK Weppersdorf mit einem überzeugenden 2:0 gegen den SV Loipersbach durch. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und konnten durch Tore von Gabor Markus und David Gera den Sieg sicherstellen. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs, in dem beide Teams ihre Chancen hatten, fielen die entscheidenden Treffer erst in der zweiten Halbzeit und in den letzten Minuten des Spiels.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften versuchten, früh im Spiel ein Übergewicht zu erlangen. Der SV Loipersbach und der ASK Weppersdorf lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, doch trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb die erste Halbzeit torlos. Beide Abwehrreihen standen sicher. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch erhöhte.

Entscheidung fällt nach der Pause

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste geendet hatte, mit zwei Teams, die auf den Führungstreffer drängten. Der Bann brach schließlich in der 50. Minute, als Gabor Markus für den ASK Weppersdorf das ersehnte 1:0 erzielte. Der Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie begannen, das Spielgeschehen zu dominieren. Trotz Bemühungen des SV Loipersbach, den Ausgleich zu erzielen, stand die Defensive des ASK Weppersdorf sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu. Als sich das Spiel dem Ende neigte und der SV Loipersbach alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, schlug der ASK Weppersdorf erneut zu. In der 89. Minute sorgte David Gera mit dem Tor zum 0:2 für die Entscheidung. Dieses späte Tor nahm den Gastgebern jegliche Hoffnung auf ein Comeback und sicherte dem ASK Weppersdorf die drei Punkte.

1. Klasse Mitte: Loipersbach : Weppersdorf - 0:2 (0:0)

89 David Gera 0:2

50 Gabor Markus 0:1

