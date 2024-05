Spektakulärer Schlagabtausch: UFC Mannersdorf gewinnt Torfestival gegen HRVATI

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:50

Am Sportplatz in Mannersdorf wurde Fußballfans ein wahres Torfestival geboten, als der UFC Mannersdorf in einem atemberaubenden Spiel die SPG HRVATI mit 6:4 bezwang. Die Partie, die von Anfang bis Ende spannend blieb, zeigte die Angriffsstärke beider Teams, wobei Mannersdorf letztlich den längeren Atem bewies. Alles in allem sahen die Zuschauer zehn Tore, darunter ein Elfmeter, ein Eigentor und mehrere Führungswechsel.

Ein Spiel startet mit Hochspannung

Die Begegnung begann energiegeladen mit der ersten großen Möglichkeit für HRVATI, die jedoch vom Mannersdorfer Torhüter Tarodi meisterhaft vereitelt wurde. UFC Mannersdorf eröffnete das Torfestival in der 16. Minute mit einem spektakulären Freistoß von Krisztian Felegyhazi, der das 1:0 markierte. HRVATI antwortete jedoch prompt und glich das Spiel durch David Grubits nach einem Eckball in der 30. Minute aus. Nur fünf Minuten später drehte Grubits mit seinem zweiten Treffer das Spiel, bevor ein Eigentor von Mannersdorfs David Grubits das Spiel wieder ausglich. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Marko Novokmet mit dem 2:3 für HRVATI für einen weiteren Führungswechsel.

Ein Torrausch in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag, als Filip Omazic in der 49. Minute für UFC Mannersdorf den Ausgleich erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 55. Minute, traf Omazic erneut und brachte Mannersdorf mit 4:3 in Führung. HRVATI steckte jedoch nicht zurück und Marko Novokmet sorgte in der 57. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends für das 4:4. Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 61. Minute, als Thomas Lang per Kopfball das 5:4 für Mannersdorf erzielte. In der Nachspielzeit, die das Spiel auf insgesamt 94 Minuten verlängerte, besorgte Tamás Botos den Schlusspunkt, indem er einen Elfmeter sicher verwandelte und den Endstand von 6:4 für UFC Mannersdorf festsetzte.

1. Klasse Mitte: Mannersdorf : HRVATI - 6:4 (2:3)

93 Tamás Botos 6:4

61 Thomas Lang 5:4

57 Marko Novokmet 4:4

55 Filip Omazic 4:3

49 Filip Omazic 3:3

42 Marko Novokmet 2:3

40 Eigentor durch David Grubits 2:2

35 David Grubits 1:2

30 David Grubits 1:1

16 Krisztian Felegyhazi 1:0

